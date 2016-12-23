Новые "Астана Арланс". Кто пойдет за третьим чемпионством в WSB?

Шестой сезон турнира двукратные чемпионы начнут 3 февраля матчем в России.

3 февраля стартует шестой сезон Всемирной серии бокса (WSB). Казахстанский клуб "Астана Арланс", входящий в состав Президентского клуба "Астана", двукратный победитель состязания, начнет турнир в России. Подробнее о формировании состава для участия в стартующем первенстве - в материале корреспондента Vesti.kz.



Как и в прошлом сезоне, когда казахстанский клуб стал бронзовым призером состязания, тренерский штаб команды возглавляет Нурлан Акурпеков. Мы попросили Нурлана Сакеновича рассказать, как формировался новый состав самого титулованного клуба WSB.



"Потенциально в команде несколько составов. Во-первых, это первые-вторые номера, которые на контракте с клубом и получают заработную плату в Президентском клубе "Астана". Во-вторых, будет в команде резервный состав из первых номеров сборной Казахстана. Они зарплату будут получать в ДШНК.



Есть еще и третий состав. Они будут финансироваться за счет областей. Будут помогать нам готовиться к боям, в основном, и в крайнем случае, если первые-вторые номера по каким-то причинам не смогут боксировать, выйдут на ринг. Как помните, прежде в команде было три состава, и все получали заработную плату в клубе. В этом году руководство попросило сократить расходы. Одним из направлений стало сокращение числа боксеров и тренеров", - рассказал специалист.







В основной состав клуба вошли 20 боксеров, и практически каждый из них может выйти на ведущую позицию. По словам Акурпекова, столичный клуб попал в непростой квартет, а от него и его подопечных ждут только первого места.



"Нас ждет тяжелая и серьезная борьба. Первый матч, и сразу россияне на выезде. Потом с узбеками дома. И Китай, а там, как вы знаете, бокс очень сильно растет. И в этой группе мы должны стать первыми. Только тогда у нас шанс есть, хоть и будет очень тяжело. Главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов пообещал, что он и его команда помогут нам, поддержат нас. На каждые бои будем ставить лучших ребят. Нас ждут сильнейшие команды, поэтому, и мы должны выставлять сильнейших наших боксеров".



Ротация состава не прошла и "Астана Арланс" стороной. Клуб по разным причинам покинули ведущие исполнители команды. Но наставник не унывает, ведь это отличный шанс для других боксеров, возможно, не таких раскрученных.



- Да, в этом году ветеранов клуба мало осталось. В основном, многие сами отказались от выступления за клуб. Некоторые ушли в профессиональный бокс, никого не предупредив. Я не понимаю, почему ушел Мейирим Нурсултанов. Возможно, в этом сезоне он был бы первым номером в команде. Другие ребята, видимо, поняли, что возраст пришел... Самат Башенов, Ержан Мусафиров. Они должны были выступить на чемпионате Казахстана и показать, что они в форме. Но они этого не сделали, значит, решили отдохнуть. Возможно, решили изменить свой жизненный путь. Они тоже не предупреждали, ничего не говорили. На связь не выходили.



- Кто будет капитаном команды, если Самат Башенов ушел?



- Это мы обсудим. Сами знаете, в казахстанском боксе есть выбор боксеров. Замена у нас очень достойная. Есть молодые ребята, которые стремятся на ведущие позиции. Они очень хотели попасть в команду. Я думаю, они свою энергию в бою покажут.







Прокомментировал Акурпеков и роли каждого боксера в команде. По его словам, есть явные лидеры, а есть и те, кому еще нужно прогрессировать и расти.



До 49 килограммов

Темиртас Жусупов и Ермек Мадиев



"Жусупов, один из лидеров команды. Опытный боксер".



До 52 килограммов

Олжас Саттибаев и Анвар Музапаров



"Также, как и Жусупов, Олжас Саттыбаев - один из лидеров команды".



До 56 килограммов

Ильяс Сулейменов и Жанболат Кыдырбаев



"Отмечу, Сулейменова. Он уже бился в формате 10-12-раундовых боев в рамках турнира APB. Боксер с хорошим опытом соревновательным."



До 60 килограммов

Закир Сафиуллин и Мирасали Сарсенов



"В этой категории явный лидер, это Закир Сафиуллин. В прошлом сезоне он провел практически все бои".



До 64 килограммов

Дилмурат Мижитов и Максат Жексенби



"Тут у меня новичок - Дилмурат Мижитов. Этого парня я и раньше знал. Что касается Жексенби, то он стал лучшим боксером турнира памяти Галыма Жарылгапова в Караганде. Неплохой парень. Наверное, из всех категорий, только здесь у меня есть ребята, которые еще не проверенны в пятираундовом формате".



До 69 килограммов

Асланбек Шымбергенов и Канагат Маралов



"Шымбергенов - лидер. Стал лучшим боксером Азии в турнире WSB. Что касается Маралова, то он у нас с первого сезона тренируется".







До 75 килограммов

Абильхан Аманкул и Сапарбай Айдаров



"Есть в этом весе молодой парень и мой личный ученик - Абильхан Аманкул. Он стал чемпионом Казахстана в этом году. Он в прошлом году в WSB два боя провел, и оба выиграл. Я хотел взять в состав Ерика Альжанова изначально, но он отказался выступать за "Астана Арланс". Поэтому, пришлось заменить его на Аманкула".



До 81 килограммов

Нурдаулет Жарманов и Арман Рысбек



"В этом весе оба боксера, и Рысбек, и Жарманов, они оба выступали в турнире. Оба - хорошие боксеры".



До 91 килограммов

Антон Пинчук и Мухамеджан Еркин



"Хорошего уровня ребята. Пинчук - победитель последнего чемпионата Казахстана, а в турнире APB дрался в десятираундовом поединке. Думаю, в пятираундовых только так будет показывать себя с лучшей стороны. А Мухамеджан в прошлом году провел практически все бои за клуб в этом весе".



Свыше 91 килограмма

Олжас Букаев и Дмитрий Зиско



"В этом весе у нас будут проблемы, конечно. Я хотел, чтобы тут у нас был Камшыбек Конкабаев... Он стоит, как и Иван Дычко, в резервном списке. Надеемся, что они поддержат нас. Мырзагали Куланович поможет нам решить этот вопрос. Камшыбек решил попробовать себя в сборной Казахстана, и, возможно, Айтжанов попробует его первым номером. Даст отдохнуть Дычко. Что касается основного состава, то Букаев хорошо показал себя на чемпионате Казахстане, поэтому я выбрал его. А Зиско, это молодой и перспективный парень. Думаю, он нам в будущем будет очень нужен. Он еще растет".







По словам Акурпекова, ему удалось собрать интересных исполнителей. Получился сплав из опытных ребят и подающих надежды новичков. Первый сбор обновленный клуб начнет сразу после Нового года.



"Совместно с национальной сборной мы начнем сбор 5 января в Международной академии бокса. По 25 число. Будем работать над общефизической подготовкой. А уже 3-го февраля первые бои в рамках WSB. По ходу сбора будем готовить первую пятерку боксеров, которые выйдут на матч с россиянами", - делится наставник.



В группе "Азия" Всемирной серии бокса с казахстанцами будут конкурировать клубы Китая, России и Узбекистана. В отличие от отечественной дружины, старожила турнира, визави еще ни разу не первенствовали в общем зачете. С другой стороны, "Узбек Тайгерс", несмотря на то, что сезон был дебютным, сразу взошли на пьедестал WSB, став третьими. Russian Boxing Team - трехкратные призеры состязания. Китайский клуб "Чайна Драконс" - явные аутсайдеры квартета, но легкими матчи с ними вряд ли будут.



"У всех клубов есть проблемы. Возможно, у всех разные. Я думаю, нам удалось собрать солидный состав. Крепких и мастеровитых боксеров. Борьба будет нелегкой, сезон непростым, но в Казахстане бокс, это один из ведущих и медальных видов спорта. Болельщики будут ждать от нас побед, и мы постараемся их, совместными усилиями, не подвести", - подытожил Нурлан Акурпеков.



Напомним, ранее двукратный чемпион WSB, казахстанский клуб "Астана Арланс", обнародовал предварительный состав команды на новый сезон. До этого прошла жеребьевка состязания, старт которого намечен на 3 февраля 2017 года.



Фото Vesti.kz©