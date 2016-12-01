Двукратный чемпион WSB "Астана Арланс" назвал состав команды на новый сезон

Седьмой сезон турнира стартует в феврале 2017 года.
Сегодня 17:04
0 Комментариев
Ссылки по теме:
- "Астана Арланс" - 2017. Как будет выглядеть двукратный чемпион WSB
- Боксеры "Астана Арланс" узнали соперников по новому сезону WSB
Фото Vesti.kz©
Двукратный чемпион WSB казахстанский клуб "Астана Арланс", входящий в состав президентского клуба "Астана", назвал предварительный список боксеров, которые будут выступать за команду в новом сезоне турнира, передает корреспондент Vesti.kz.
В основной состав казахстанского клуба вошли 20 боксеров. Еще 17 человек зачислены в резервный список. Тренерский штаб "Астана Арланс", как и в прошлом сезоне, возглавляет Нурлан Акурпеков. Тренером-консультантом будет главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов. Также в тренерском штабе будут работать Нуркен Андасов, Ермек Ертаев и Болат Джумадилов .
Как сообщает пресс-служба столичного клуба, в предварительный состав команды вошли следующие боксеры:
До 49 килограммов
Темиртас Жусупов и Ермек Мадиев
До 52 килограммов
Олжас Саттибаев и Анвар Музапаров
До 56 килограммов
Ильяс Сулейменов и Жанболат Кыдырбаев
До 60 килограммов
Закир Сафиуллин и Мирасали Сарсенов
До 64 килограммов
Дилмурат Мижитов и Максат Жексенби
До 69 килограммов
Асланбек Шымбергенов и Канагат Маралов
До 75 килограммов
Ерик Альжанов и Сапарбай Айдаров
До 81 килограммов
Нурдаулет Жарманов и Арман Рысбек
До 91 килограммов
Антон Пинчук и Мухамеджан Еркин
Свыше 91 килограмма
Олжас Букаев и Дмитрий Зиско
Напомним, казахстанский клуб "Астана Арланс" - единственный участник проекта Всемирной серии бокса (WSB), который все шесть сезонов турнира входил в число призеров состязания. Дважды отечественный клуб выигрывал WSB. Новый сезон турнира стартует в феврале следующего года, а соперниками "Астана Арланс" по группе станут Russian Boxing Team, "Чайна Драконс" и "Узбек Тайгерс".
В основной состав казахстанского клуба вошли 20 боксеров. Еще 17 человек зачислены в резервный список. Тренерский штаб "Астана Арланс", как и в прошлом сезоне, возглавляет Нурлан Акурпеков. Тренером-консультантом будет главный тренер сборной Казахстана Мырзагали Айтжанов. Также в тренерском штабе будут работать Нуркен Андасов, Ермек Ертаев и Болат Джумадилов .
Как сообщает пресс-служба столичного клуба, в предварительный состав команды вошли следующие боксеры:
До 49 килограммов
Темиртас Жусупов и Ермек Мадиев
До 52 килограммов
Олжас Саттибаев и Анвар Музапаров
До 56 килограммов
Ильяс Сулейменов и Жанболат Кыдырбаев
До 60 килограммов
Закир Сафиуллин и Мирасали Сарсенов
До 64 килограммов
Дилмурат Мижитов и Максат Жексенби
До 69 килограммов
Асланбек Шымбергенов и Канагат Маралов
До 75 килограммов
Ерик Альжанов и Сапарбай Айдаров
До 81 килограммов
Нурдаулет Жарманов и Арман Рысбек
До 91 килограммов
Антон Пинчук и Мухамеджан Еркин
Свыше 91 килограмма
Олжас Букаев и Дмитрий Зиско
Напомним, казахстанский клуб "Астана Арланс" - единственный участник проекта Всемирной серии бокса (WSB), который все шесть сезонов турнира входил в число призеров состязания. Дважды отечественный клуб выигрывал WSB. Новый сезон турнира стартует в феврале следующего года, а соперниками "Астана Арланс" по группе станут Russian Boxing Team, "Чайна Драконс" и "Узбек Тайгерс".