Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Победителя голосованием выберут читатели Vesti.kz.
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Дмитрий Баландин. Фото с сайта eblnews.com
Голосование за лучших спортсменов Казахстана объявляется открытым! Vesti.kz представляет вам номинантов на это звание.
Уходящий год подарил нам много радостных событий в спорте, что неудивительно, ведь год был олимпийским. Сейчас пришло время определить лучшего спортсмена 2016 года.
Дмитрий Баландин
Пловец Дмитрий Баландин - первый в истории независимого Казахстана олимпийский чемпион по плаванию. 21-летний спортсмен одержал победу на дебютных для себя Играх. В финале дистанции 200 метров брассом он выиграл с результатом 2:07.46 минуты. Также Баландин занял восьмое место в финале дистанции 100 метров брассом.
После Олимпиады читатели Vesti.kz назвали его лучшим казахстанским спортсменом на Играх. За свою победу в Рио Баландин был награжден орденом "Барыс" второй степени.
Как Дмитрий Баландин шел к олимпийскому "золоту"
Нижат Рахимов
Штангист Нижат Рахимов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро установил новый мировой рекорд. Выступая в весовой категории до 77 килограммов, он показал результат 379 килограммов (165+214). В толчке казахстанец установил новый мировой рекорд и в итоге принес первую золотую медаль в копилку сборной.
Зарубежные СМИ во своих подборках включили в число ярких событий Олимпиады победу Нижата Рахимова. Дело в том, что после того, как судьи засчитали решающую попытку, на помост выбежал главный тренер сборной Казахстана Алексей Ни, который вместе с Рахимовым от радости начал танцевать.
Данияр Елеусинов
Данияр Елеусинов стал четвертым подряд казахстанским боксером, завоевавшим "золото" для своей страны на Олимпиаде в весовой категории до 69 килограммов. Это второй случай в истории Игр, когда представители одной страны выиграли четыре раза подряд. До этого такое удавалось лишь кубинским спортсменам. Тем не менее у Казахстана все четыре "золота" в одном дивизионе завоевали четыре разных боксера. Подобного в истории Олимпийских игр еще не было.
Напомним, в финале весовой категории Елеусинов встречался с узбеком Шахрамом Гиясовым и победил того единогласным решением судей - 3:0 (29-28, 29-28, 29-28).
После Олимпиады известный российский промоутер Владимир Хрюнов был готов предложить Елеусинову профессиональный контракт.
Стоит отметить, что Елеусинов стал самым популярным спортсменом 2016 года в казахстанском сегменте Google.
Василий Левит
На Олимпиаде в Рио боксер Василий Левит в финале проиграл россиянину Евгению Тищенко. Решение судей вызвало небывалый скандал. Болельщики в Рио освистали российского боксера сразу после объявления результатов боя и во время церемонии награждения.
Победа Тищенко над Левитом вызвала немало споров среди экспертов и болельщиков. Тем не менее на родине спортсмена наградили как олимпийского чемпиона.
"Не люблю, когда спрашивают про призовые за Рио". Большое интервью Левита
Адильбек Ниязымбетов
Так же, как и Левита, на родине отблагодарили и Адильбека Ниязымбетова. Казахстанец во второй раз подряд выиграл олимпийское "серебро". В решающем бою весовой категории до 81 килограмма он единогласным решением судей проиграл кубинцу Хулио Сесару Ла Крусу - 0:3. Соперники встречались трижды и во всех поединках побеждал латиноамериканец. Также Ниязымбетов вместе со сборной Мангыстауской области выиграл в Алматы первый Кубок конфедерации.
Жазира Жаппаркул
Казахстанская штангистка Жазира Жаппаркул выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Рио. В весовой категории до 69 килограммов она набрала в сумме двух упражнений 259 килограммов и уступила только китаянке Сян Яньмэй, поднявшей 261 килограмм.
В октябре Жаппаркул попала в дорожную аварию в родном Шымкенте, однако отделалась легким испугом.
Ольга Рыпакова
Легкоатлетка Ольга Рыпакова, выступающая в тройном прыжке, стала первой в истории страны трехкратной призеркой Олимпиады. Это случилось после того, как греческую спортсменку Хрисопия Деветци лишили бронзовой медали Олимпиады-2008, и награда перешла к казахстанке, ставшей в Пекине четвертой.
Для 31-летней Рыпаковой эта олимпийская награда стала третьей в карьере. В 2012 году в Лондоне она стала чемпионкой, а прошедшим летом в Рио-де-Жанейро выиграла бронзовую медаль.
В этом году Рыпакова также стала победительницей шестого этапа "Бриллиантовой лиги" в британском Бирмингеме. В последней попытке она смогла вырвать победу у главной фаворитки соревнований - Катрин Ибаргуэн из Колумбии. Казахстанка стала первой, кто выиграл у Ибаргуэн за четыре года.
Гюзель Манюрова
Казахстанка Гюзель Манюрова стала серебряной призеркой Олимпиады в Рио по женской борьбе. В финале 38-летняя спортсменка уступила Эрике Уибе из Канады.
Для Манюровой это медаль стала третьей в карьере. В 2004 году в Афинах она также была серебряным призером (в составе сборной России), а в 2012 году в Лондоне выиграла "бронзу".
Зульфия Габидуллина
На летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро казахстанская делегация выиграла первую в истории золотую медаль. В заплыве на 100 метров вольным стилем лучшей стала пловчиха Зульфия Габидуллина. "Золотой" заплыв казахстанская спортсменка выиграла не только с мировым, но и паралимпийским рекордом - 1:30.07 (прежний мировой рекорд, принадлежащий также Габидуллиной - 1:34.86).
Паралимпиада в Рио-де-Жанейро стала второй в карьере 51-летней Габидуллиной. В Лондоне-2012 пловчиха выступала на дистанции 50 метров на спине и показала 12 результат. Плаванием она профессионально начала заниматься в 2007 году.
Елдос Сметов
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл "серебро" на Олимпиаде.
В финале соревнований в весовой категории до 60 килограммов он в дополнительное время уступил россиянину Беслану Мудранову. До Рио Сметов выиграл еще и чемпионат мира.
Абзал Ажгалиев
Казахстанский спортсмен Абзал Ажгалиев выиграл золотую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку. Исторический для казахстанского спорта момент произошел 11 ноября в США на первом этапе нового сезона в Канаде. Абзал обновил личный рекорд, пробежав дистанцию за 40,373 секунды и завоевал первую в историю Казахстана золотую медаль Кубка мира.
Огромный рывок казахстанского спортсмена позволил ему единолично возглавить общий зачет. Сейчас на счету Ажгалиева 17 217 баллов. Он опережает своего преследователя Сумюэля Жирара на 2 083 очка.
Кто принес Казахстану главную победу в шорт-треку
Бауыржан Исламхан
Капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан признан лучшим игроком сезона в премьер-лиге в 2016 году. Игрок алматинского клуба набрал 46 баллов и уверенно застолбил первое место.
В этом сезоне Исламхан вместе с "Кайратом" второй раз подряд стал серебряным призером КПЛ. В 34 матчах он забил 23 гола и отдал девять голевых передач. Помимо этого, он сыграл в трех матчах за сборную Казахстана.
Геннадий Головкин
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) в 2016 году провел только два боя, но остается одним из лучших казахстанских спортсменов. В апреле он нокаутировал американца Доминика Уэйда, а в сентябре заставил сдаться британца Келла Брука.
Недавно GGG вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса и занял второе место в списке современных боксеров, которых сложнее всего побить, составленный популярным комментатором телеканала НВО Джимом Лэмпли.
Помимо этого, WBC назвала бой Головкина и Брука, состоявшийся 10 сентября в Лондоне, "событием года", а самого боксера номинировала на звание лучшего чемпиона года. Еще GGG возглавил рейтинг самых впечатляющих боксеров современности по версии авторитетного издания Boxing News.
Главным же достижением Головкина в этом году стал титул WBC, который он получил после отказа мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
34 факта о Геннадии Головкине
Геннадий Головкин: Нет времени на болтовню. В ней нет смысла
КАК МЫ ОПРЕДЕЛИМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Лучшего спортсмена Казахстана в 2016 году выберут читатели Vesti.kz. Голосование будет проводиться здесь. А 10 января 2017 года мы назовем имя победителя.
В материале использованы фотографии Изтургана Алдауова©, Данияра Майлыбаева©, AFP© и с сайта zimbio.com
Уходящий год подарил нам много радостных событий в спорте, что неудивительно, ведь год был олимпийским. Сейчас пришло время определить лучшего спортсмена 2016 года.
Дмитрий Баландин
Пловец Дмитрий Баландин - первый в истории независимого Казахстана олимпийский чемпион по плаванию. 21-летний спортсмен одержал победу на дебютных для себя Играх. В финале дистанции 200 метров брассом он выиграл с результатом 2:07.46 минуты. Также Баландин занял восьмое место в финале дистанции 100 метров брассом.
После Олимпиады читатели Vesti.kz назвали его лучшим казахстанским спортсменом на Играх. За свою победу в Рио Баландин был награжден орденом "Барыс" второй степени.
Как Дмитрий Баландин шел к олимпийскому "золоту"
Нижат Рахимов
Штангист Нижат Рахимов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро установил новый мировой рекорд. Выступая в весовой категории до 77 килограммов, он показал результат 379 килограммов (165+214). В толчке казахстанец установил новый мировой рекорд и в итоге принес первую золотую медаль в копилку сборной.
Зарубежные СМИ во своих подборках включили в число ярких событий Олимпиады победу Нижата Рахимова. Дело в том, что после того, как судьи засчитали решающую попытку, на помост выбежал главный тренер сборной Казахстана Алексей Ни, который вместе с Рахимовым от радости начал танцевать.
Данияр Елеусинов
Данияр Елеусинов стал четвертым подряд казахстанским боксером, завоевавшим "золото" для своей страны на Олимпиаде в весовой категории до 69 килограммов. Это второй случай в истории Игр, когда представители одной страны выиграли четыре раза подряд. До этого такое удавалось лишь кубинским спортсменам. Тем не менее у Казахстана все четыре "золота" в одном дивизионе завоевали четыре разных боксера. Подобного в истории Олимпийских игр еще не было.
Напомним, в финале весовой категории Елеусинов встречался с узбеком Шахрамом Гиясовым и победил того единогласным решением судей - 3:0 (29-28, 29-28, 29-28).
После Олимпиады известный российский промоутер Владимир Хрюнов был готов предложить Елеусинову профессиональный контракт.
Стоит отметить, что Елеусинов стал самым популярным спортсменом 2016 года в казахстанском сегменте Google.
Василий Левит
На Олимпиаде в Рио боксер Василий Левит в финале проиграл россиянину Евгению Тищенко. Решение судей вызвало небывалый скандал. Болельщики в Рио освистали российского боксера сразу после объявления результатов боя и во время церемонии награждения.
Победа Тищенко над Левитом вызвала немало споров среди экспертов и болельщиков. Тем не менее на родине спортсмена наградили как олимпийского чемпиона.
"Не люблю, когда спрашивают про призовые за Рио". Большое интервью Левита
Адильбек Ниязымбетов
Так же, как и Левита, на родине отблагодарили и Адильбека Ниязымбетова. Казахстанец во второй раз подряд выиграл олимпийское "серебро". В решающем бою весовой категории до 81 килограмма он единогласным решением судей проиграл кубинцу Хулио Сесару Ла Крусу - 0:3. Соперники встречались трижды и во всех поединках побеждал латиноамериканец. Также Ниязымбетов вместе со сборной Мангыстауской области выиграл в Алматы первый Кубок конфедерации.
Жазира Жаппаркул
Казахстанская штангистка Жазира Жаппаркул выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Рио. В весовой категории до 69 килограммов она набрала в сумме двух упражнений 259 килограммов и уступила только китаянке Сян Яньмэй, поднявшей 261 килограмм.
В октябре Жаппаркул попала в дорожную аварию в родном Шымкенте, однако отделалась легким испугом.
Ольга Рыпакова
Легкоатлетка Ольга Рыпакова, выступающая в тройном прыжке, стала первой в истории страны трехкратной призеркой Олимпиады. Это случилось после того, как греческую спортсменку Хрисопия Деветци лишили бронзовой медали Олимпиады-2008, и награда перешла к казахстанке, ставшей в Пекине четвертой.
Для 31-летней Рыпаковой эта олимпийская награда стала третьей в карьере. В 2012 году в Лондоне она стала чемпионкой, а прошедшим летом в Рио-де-Жанейро выиграла бронзовую медаль.
В этом году Рыпакова также стала победительницей шестого этапа "Бриллиантовой лиги" в британском Бирмингеме. В последней попытке она смогла вырвать победу у главной фаворитки соревнований - Катрин Ибаргуэн из Колумбии. Казахстанка стала первой, кто выиграл у Ибаргуэн за четыре года.
Гюзель Манюрова
Казахстанка Гюзель Манюрова стала серебряной призеркой Олимпиады в Рио по женской борьбе. В финале 38-летняя спортсменка уступила Эрике Уибе из Канады.
Для Манюровой это медаль стала третьей в карьере. В 2004 году в Афинах она также была серебряным призером (в составе сборной России), а в 2012 году в Лондоне выиграла "бронзу".
Зульфия Габидуллина
На летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро казахстанская делегация выиграла первую в истории золотую медаль. В заплыве на 100 метров вольным стилем лучшей стала пловчиха Зульфия Габидуллина. "Золотой" заплыв казахстанская спортсменка выиграла не только с мировым, но и паралимпийским рекордом - 1:30.07 (прежний мировой рекорд, принадлежащий также Габидуллиной - 1:34.86).
Паралимпиада в Рио-де-Жанейро стала второй в карьере 51-летней Габидуллиной. В Лондоне-2012 пловчиха выступала на дистанции 50 метров на спине и показала 12 результат. Плаванием она профессионально начала заниматься в 2007 году.
Елдос Сметов
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл "серебро" на Олимпиаде.
В финале соревнований в весовой категории до 60 килограммов он в дополнительное время уступил россиянину Беслану Мудранову. До Рио Сметов выиграл еще и чемпионат мира.
Абзал Ажгалиев
Казахстанский спортсмен Абзал Ажгалиев выиграл золотую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку. Исторический для казахстанского спорта момент произошел 11 ноября в США на первом этапе нового сезона в Канаде. Абзал обновил личный рекорд, пробежав дистанцию за 40,373 секунды и завоевал первую в историю Казахстана золотую медаль Кубка мира.
Огромный рывок казахстанского спортсмена позволил ему единолично возглавить общий зачет. Сейчас на счету Ажгалиева 17 217 баллов. Он опережает своего преследователя Сумюэля Жирара на 2 083 очка.
Кто принес Казахстану главную победу в шорт-треку
Бауыржан Исламхан
Капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан признан лучшим игроком сезона в премьер-лиге в 2016 году. Игрок алматинского клуба набрал 46 баллов и уверенно застолбил первое место.
В этом сезоне Исламхан вместе с "Кайратом" второй раз подряд стал серебряным призером КПЛ. В 34 матчах он забил 23 гола и отдал девять голевых передач. Помимо этого, он сыграл в трех матчах за сборную Казахстана.
Геннадий Головкин
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) в 2016 году провел только два боя, но остается одним из лучших казахстанских спортсменов. В апреле он нокаутировал американца Доминика Уэйда, а в сентябре заставил сдаться британца Келла Брука.
Недавно GGG вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса и занял второе место в списке современных боксеров, которых сложнее всего побить, составленный популярным комментатором телеканала НВО Джимом Лэмпли.
Помимо этого, WBC назвала бой Головкина и Брука, состоявшийся 10 сентября в Лондоне, "событием года", а самого боксера номинировала на звание лучшего чемпиона года. Еще GGG возглавил рейтинг самых впечатляющих боксеров современности по версии авторитетного издания Boxing News.
Главным же достижением Головкина в этом году стал титул WBC, который он получил после отказа мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
34 факта о Геннадии Головкине
Геннадий Головкин: Нет времени на болтовню. В ней нет смысла
КАК МЫ ОПРЕДЕЛИМ ПОБЕДИТЕЛЯ
Лучшего спортсмена Казахстана в 2016 году выберут читатели Vesti.kz. Голосование будет проводиться здесь. А 10 января 2017 года мы назовем имя победителя.
В материале использованы фотографии Изтургана Алдауова©, Данияра Майлыбаева©, AFP© и с сайта zimbio.com