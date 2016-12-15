Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Тобол Атырау 3:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Эвертон Саутгемптон 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Нефтехимик Северсталь 22:00
Ак Барс СКА 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Победителя голосованием выберут читатели Vesti.kz.

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12 Комментариев
Дмитрий Баландин. Фото с сайта eblnews.com
Дмитрий Баландин. Фото с сайта eblnews.com
Голосование за лучших спортсменов Казахстана объявляется открытым! Vesti.kz представляет вам номинантов на это звание.

Уходящий год подарил нам много радостных событий в спорте, что неудивительно, ведь год был олимпийским. Сейчас пришло время определить лучшего спортсмена 2016 года.

Дмитрий Баландин



Пловец Дмитрий Баландин - первый в истории независимого Казахстана олимпийский чемпион по плаванию. 21-летний спортсмен одержал победу на дебютных для себя Играх. В финале дистанции 200 метров брассом он выиграл с результатом 2:07.46 минуты. Также Баландин занял восьмое место в финале дистанции 100 метров брассом. 

После Олимпиады читатели Vesti.kz назвали его лучшим казахстанским спортсменом на Играх. За свою победу в Рио Баландин был награжден орденом "Барыс" второй степени.

Как Дмитрий Баландин шел к олимпийскому "золоту"

Нижат Рахимов



Штангист Нижат Рахимов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро установил новый мировой рекорд. Выступая в весовой категории до 77 килограммов, он показал результат 379 килограммов (165+214). В толчке казахстанец установил новый мировой рекорд и в итоге принес первую золотую медаль в копилку сборной.

Зарубежные СМИ во своих подборках включили в число ярких событий Олимпиады победу Нижата Рахимова. Дело в том, что после того, как судьи засчитали решающую попытку, на помост выбежал главный тренер сборной Казахстана Алексей Ни, который вместе с Рахимовым от радости начал танцевать.



Данияр Елеусинов



Данияр Елеусинов стал четвертым подряд казахстанским боксером, завоевавшим "золото" для своей страны на Олимпиаде в весовой категории до 69 килограммов. Это второй случай в истории Игр, когда представители одной страны выиграли четыре раза подряд. До этого такое удавалось лишь кубинским спортсменам. Тем не менее у Казахстана все четыре "золота" в одном дивизионе завоевали четыре разных боксера. Подобного в истории Олимпийских игр еще не было.

Напомним, в финале весовой категории Елеусинов встречался с узбеком Шахрамом Гиясовым и победил того единогласным решением судей - 3:0 (29-28, 29-28, 29-28).

После Олимпиады известный российский промоутер Владимир Хрюнов был готов предложить Елеусинову профессиональный контракт.

Стоит отметить, что Елеусинов стал самым популярным спортсменом 2016 года в казахстанском сегменте Google.

Василий Левит



На Олимпиаде в Рио боксер Василий Левит в финале проиграл россиянину Евгению Тищенко. Решение судей вызвало небывалый скандал. Болельщики в Рио освистали российского боксера сразу после объявления результатов боя и во время церемонии награждения. 

Победа Тищенко над Левитом вызвала немало споров среди экспертов и болельщиков. Тем не менее на родине спортсмена наградили как олимпийского чемпиона. 

"Не люблю, когда спрашивают про призовые за Рио". Большое интервью Левита



Адильбек Ниязымбетов



Так же, как и Левита, на родине отблагодарили и Адильбека Ниязымбетова. Казахстанец во второй раз подряд выиграл олимпийское "серебро". В решающем бою весовой категории до 81 килограмма он единогласным решением судей проиграл кубинцу Хулио Сесару Ла Крусу - 0:3. Соперники встречались трижды и во всех поединках побеждал латиноамериканец. Также Ниязымбетов вместе со сборной Мангыстауской области выиграл в Алматы первый Кубок конфедерации.

Жазира Жаппаркул



Казахстанская штангистка Жазира Жаппаркул выиграла серебряную медаль на Олимпиаде в Рио. В весовой категории до 69 килограммов она набрала в сумме двух упражнений 259 килограммов и уступила только китаянке Сян Яньмэй, поднявшей 261 килограмм. 

В октябре Жаппаркул попала в дорожную аварию в родном Шымкенте, однако отделалась легким испугом. 

Ольга Рыпакова



Легкоатлетка Ольга Рыпакова, выступающая в тройном прыжке, стала первой в истории страны трехкратной призеркой Олимпиады. Это случилось после того, как греческую спортсменку Хрисопия Деветци лишили бронзовой медали Олимпиады-2008, и награда перешла к казахстанке, ставшей в Пекине четвертой.

Для 31-летней Рыпаковой эта олимпийская награда стала третьей в карьере. В 2012 году в Лондоне она стала чемпионкой, а прошедшим летом в Рио-де-Жанейро выиграла бронзовую медаль.

В этом году Рыпакова также  стала победительницей шестого этапа "Бриллиантовой лиги" в британском Бирмингеме. В последней попытке она смогла вырвать победу у главной фаворитки соревнований - Катрин Ибаргуэн из Колумбии. Казахстанка стала первой, кто выиграл у Ибаргуэн за четыре года.

Гюзель Манюрова



Казахстанка Гюзель Манюрова стала серебряной призеркой Олимпиады в Рио по женской борьбе. В финале 38-летняя спортсменка уступила Эрике Уибе из Канады.

Для Манюровой это медаль стала третьей в карьере. В 2004 году в Афинах она также была серебряным призером (в составе сборной России), а в 2012 году в Лондоне выиграла "бронзу".

Зульфия Габидуллина



На летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро казахстанская делегация выиграла первую в истории золотую медаль. В заплыве на 100 метров вольным стилем лучшей стала пловчиха Зульфия Габидуллина. "Золотой" заплыв казахстанская спортсменка выиграла не только с мировым, но и паралимпийским рекордом - 1:30.07 (прежний мировой рекорд, принадлежащий также Габидуллиной - 1:34.86).

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро стала второй в карьере 51-летней Габидуллиной. В Лондоне-2012 пловчиха выступала на дистанции 50 метров на спине и показала 12 результат. Плаванием она профессионально начала заниматься в 2007 году.  

Елдос Сметов



Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл "серебро" на Олимпиаде. 
В финале соревнований в весовой категории до 60 килограммов он в дополнительное время уступил россиянину Беслану Мудранову. До Рио Сметов выиграл еще и чемпионат мира.

Абзал Ажгалиев



Казахстанский спортсмен Абзал Ажгалиев выиграл золотую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку. Исторический для казахстанского спорта момент произошел 11 ноября в США на первом этапе нового сезона в Канаде. Абзал обновил личный рекорд, пробежав дистанцию за 40,373 секунды и завоевал первую в историю Казахстана золотую медаль Кубка мира.

Огромный рывок казахстанского спортсмена позволил ему единолично возглавить общий зачет. Сейчас на счету Ажгалиева 17 217 баллов. Он опережает своего преследователя Сумюэля Жирара на 2 083 очка. 

Кто принес Казахстану главную победу в шорт-треку

Бауыржан Исламхан



Капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан признан лучшим игроком сезона в премьер-лиге в 2016 году. Игрок алматинского клуба набрал 46 баллов и уверенно застолбил первое место. 

В этом сезоне Исламхан вместе с "Кайратом" второй раз подряд стал серебряным призером КПЛ. В 34 матчах он забил 23 гола и отдал девять голевых передач. Помимо этого, он сыграл в трех матчах за сборную Казахстана. 

Геннадий Головкин



Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) в 2016 году провел только два боя, но остается одним из лучших казахстанских спортсменов. В апреле он нокаутировал американца Доминика Уэйда, а в сентябре заставил сдаться британца Келла Брука.

Недавно GGG вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса и занял второе место в списке современных боксеров, которых сложнее всего побить, составленный популярным комментатором телеканала НВО Джимом Лэмпли.

Помимо этого, WBC назвала бой Головкина и Брука, состоявшийся 10 сентября в Лондоне, "событием года", а самого боксера номинировала на звание лучшего чемпиона года. Еще GGG возглавил рейтинг самых впечатляющих боксеров современности по версии авторитетного издания Boxing News.

Главным же достижением Головкина в этом году стал титул WBC, который он получил после отказа мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. 

34 факта о Геннадии Головкине

Геннадий Головкин: Нет времени на болтовню. В ней нет смысла

КАК МЫ ОПРЕДЕЛИМ ПОБЕДИТЕЛЯ

Лучшего спортсмена Казахстана в 2016 году выберут читатели Vesti.kz. Голосование будет проводиться здесь. А 10 января 2017 года мы назовем имя победителя. 

В материале использованы фотографии Изтургана Алдауова©, Данияра Майлыбаева©, AFP© и с сайта zimbio.com    
Просмотров: 2074  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
WARden Сегодня 17:22
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 524
Столько сколько сделал Головкин для страны никто не сделал. И пока он в списке других кандидатов на звание лучший спортсмен для меня не существует.
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serikjan atau Сегодня 18:26
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2717
WARden, это голосование за 2016 год.
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Asset Сегодня 18:39
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 237
serikjan atau, голосуйте за Зульфию, ей приходится прилагать 2 раза больше усилий, чем остальным!
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Рустам Сегодня 17:27
Статус: Профи
Рейтинг: 451
тяжелый выбор
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Kuanysh Manambayev Сегодня 18:08
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 529
Рустам,Согласен! Кроме Адилбека все спортсмены года!!!
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Дюран Дюран Сегодня 18:07
Статус: Профи
Рейтинг: 337
При чем тут здесь Головкин вообще ? Он же профессионал... Я голосовал за Баландина!
Ответить 1
 
serikjan atau Сегодня 18:31
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2717
Дюран Дюран,конечно, профессионалы не очень спортсмены, спорт у них на третьем месте, в первую очередь они - бизнесмены, в воторую - шоумены. Настоящие спортсмены - это наши олимпиицы. А лучшие среди них Баландин и Рахимов.
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Талгат Зулхатов Сегодня 18:14
Статус: Дублёр
Рейтинг: 119
Данияр Елеусінов!
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Марат Галиев Сегодня 18:15
Статус: МСМК
Рейтинг: 777
Головкин в не конкуренция, он может становиться спортиком года хоть каждый год! Он спортисмен столетия в РК а может и в мире, надо дать шанс молодым олимпийцам у меня выбор между Елеусиновым, Баландином и Леветом, хоть Данияр мой земляк и прославляет страну вместе с Василеем, но в будущем будут боксёры добившихся таких же результатов, а вот олимпийский чемпион по плаванию?! да ещё первый в истории РК наврятли! Поэтому мой голос за Баландина!
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Марат Галиев Сегодня 18:20
Статус: МСМК
Рейтинг: 777
Гипер ссылка не открывается(((, попробую позже, но всё равно и без моего голоса выйграет Баландин. Имхо
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serikjan atau Сегодня 18:40
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2717
Марат Галиев, на главной странице.
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Асхат Нагманов Сегодня 19:17
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ КО ВСЕМ ПРЕТЕНДЕНТАМ ЛУЧШАЯ ЗУЛЬФИЯ ГАБИДУЛЛИНА!!!!!!!!!!! ВСЕ ДОСТОЙНЫЕ И ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ КАЗАХСТАН......... НО ТО ЧТО СДЕЛАЛА ЗУЛЬФИЯ ЭТО НАСТОЯЩИЙ ПОДВИГ!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОНА ЛУЧШАЯ ИЗ ЛУЧШИХ!!!!!!!!!!!!!!
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