"Неудачи" Шуменова. Сколько раз срывались поединки чемпиона мира по версии WBA?

33-летний казахстанец 11 месяцев не боксировал.
Ссылки по теме:
- Бой казахстанского боксера Бейбута Шуменова против кубинца Юниера Дортикоса отменен
- Шуменов из-за травмы отказался от боя с Влодарчиком
- Определилась предварительная дата боя Шуменова с Дортикосом
Титульный поединок 33-летнего казахстанца Бейбута Шуменова с кубинцем Юниером Дортикосом отменен. Корреспондент Vesti.kz собрал "организационные неудачи", которые преследуют чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе последние полтора года.
Проблемы с организацией боев у Шуменова начались задолго до разговоров о Дортикосе. В декабре 2014 года казахстанец дебютировал в новой для себя весовой категории, а через семь месяцев выиграл титул "временного" чемпиона мира по версии WBA. В мае 2016 года он стал полноценным чемпионом мира, победив американца Джуниора Энтони Райта. И больше не боксировал.
Еще в декабре 2015 года казахстанец мог провести поединок с польским экс-чемпионом мира по версии WBC Кшиштофом Влодарчиком. Но чуть позже этот бой был отменен из-за травмы Шуменова. Вернее, перенесен на апрель следующего года. Или май. В итоге этот поединок так и не состоялся.
Вместо Влодарчика Шуменов встретился с Райтом и после небольшой околоспортивной "войны" стал чемпионом мира. Следующей его целью стал суперчемпион мира по версии WBA Денис Лебедев. Параллельно появился вариант боя с небитым кубинцем Юниером Дортикосом, который сам вызвал казахстанца на поединок.
Торги о проведении встречи Шуменова и Дортикоса состоялись в ноябре прошлого года в штаб-квартире WBA: были определены примерные даты боев. Первоначально он должен был состояться 11 февраля в Майами, но сторона кубинца, выигравшая торги, настояла на продлении срока организации боя. В итоге ее благополучно лишили права на проведение поединка. Появилась новая дата этого боя - 7-8 апреля. Лишь в конце марта назвали текущую дату.
В итоге и 29 апреля боксеры не встретятся. На этот раз уже сам Шуменов стал причиной срыва долгожданного поединка.