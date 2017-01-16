Дортикос попросил WBA перенести бой, но на это нет права. Контракт уже подписан - Шуменов

Казахстанец рассказал о ситуации с поединком.
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Еще в ноябре 2016 года в штаб-квартире WBA (Всемирной боксерской ассоциации) состоялись торги по поводу организации боя между казахстанцем Бейбутом Шуменовым (17-2, 11 КО), владеющим поясом WBA (Regular) в первом тяжелом весе, и "временным" чемпионом WBA кубинцем Юниером Дортикосом (21-0, 20 КО). Торги выиграла компания Caribbean Promotions, представляющая интересы кубинского боксера. Ожидалось, что бой состоится в США 11 февраля, но до поединка осталось меньше месяца, а официальной информации о нем так и не появилось. За разъяснением ситуации корреспондент Vesti.kz обратился к самому Шуменову, который рассказал, почему все еще не известно точно, когда он снова выйдет на ринг.
- Бейбут, как обстоит ситуация с Вашим боем против Дортикоса? Так, авторитетный портал BoxRec вообще убрал этот поединок из числа запланированных.
- Как вы знаете, состоялись торги. По их правилам, бой должен быть организован в течение 90 дней. Когда кубинская сторона выиграла торги, они мне отправили контракт на 11 февраля. Бой должен был пройти в Майами. И буквально четыре-пять дней назад представители Дортикоса отправили запрос в WBA, чтобы продлить дату. Но так как бой должен пройти в течение 90 дней, они не имеют права менять дату. Нет причин, чтобы это сделать. Причиной для переноса боя в таком случае могут стать какие-то стихийные бедствия, например, землетрясение или пожар, что-то подобное. Но просто так они не имеют права дату менять.
Контракт на бой уже был подписан, я вел подготовку к бою, поэтому мои юристы сейчас давят на WBA и кубинскую сторону, чтобы они выплатили мне мой гонорар. Для меня это финансовый ущерб, я уже сколько готовлюсь, несу расходы на поединок, запланированный на 11 февраля в Майами. И плюс еще из-за этого инцидента моя карьера сейчас в паузе находится. Вообще я готов драться уже с сентября 2016 года. Были разбирательства насчет боя с Лебедевым, потом было вынесено решение, чтобы я вышел против Дортикоса, и я уже готов к бою в любой момент, в любое время, в любом месте. Сегодня, надеюсь, обсудим ситуацию с моим менеджером Элом Хэймоном.
- Какие еще варианты для проведения боя?
- Хочу обсудить с Хэймоном. 28 января в Лас-Вегасе будет шоу, может, туда меня поставит. Чтобы не позже февраля. А то тяжело постоянно поддерживать форму, не выходя на ринг. WBA сейчас, конечно, не сможет помочь кубинской стороне, так как это уже против правил, дату поменять не могут. И права на проведение поединка перейдут на TGB Promotions, которую Эл Хэймон использовал на этих торгах. Вот теперь мне нужно срочно обсудить с Элом Хэймоном, насколько быстро он может организовать мой поединок с Дортикосом.