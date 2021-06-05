"Я готова к любому сопернику". Рыбакина - о матче с Сереной Уильямс и успехе на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала Eurosport свое текущее успешное выступление на "Ролан Гаррос", где она дошла до четвертого круга. Это лучший результат Елены на турнирах "Большого шлема".

- Я играла очень неплохо первый сет, а во втором просто потеряла концентрацию. Предполагала, что так будет, но в этот раз было слишком много геймов, - прокомментировала она победу над россиянкой Еленой Весниной.

- Третья уверенная победа на "Ролан Гаррос", и вы впервые сыграете во второй неделе на турнире "Большого шлема". Сейчас есть ощущение, что в вашей карьере происходит что-то особенное?

- Если честно, не чувствую чего-то особенного, потому что игроки все одни и те же, как на других турнирах, просто больше сетка. Для меня сейчас пока нет каких-то нереальных эмоций, я просто выхожу, настраиваюсь на каждый матч и, конечно, хочу победить.

- Вы агрессивный, атакующий игрок. Неоднократно отмечали, что ваше любимое покрытие - хард. В чем ключ к успеху выступлений на грунте?

- На грунте очень важно принимать правильные решения, лучше выстраивать розыгрыши. На харде с моим стилем игры это может быть 2-3 удара, а здесь нужно больше задумываться о решении и построении розыгрыша.

- Следующая соперница - Серена Уильямс.

- Я никогда с ней еще не играла. Но в целом я готова к любому сопернику, буду стараться выиграть и показать свой лучший теннис.

Напомним, Елена проведет матч с Сереной 6 июня. 39-летняя американка в третьем круге обыграла свою соотечественницу Даниэль Коллинз (6:4, 6:4). 21-летняя Рыбакина победила россиянку Елену Веснину (6:1, 6:4).

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