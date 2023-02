WTA отметила победу Рыбакиной над экс-первой ракеткой мира

Женская теннисная ассоциация (WTA) обратила внимание на победу казахстанки Елены Рыбакиной над экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанка обыграла соперницу на турнире WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ).

"Чистые удары - это музыка для наших ушей", - пишет Twitter-аккаунт организации.

Матч прошел в рамках второго круга турнира. В 1/4 финала Рыбакина сыграет с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майей, которая во втором круге одолела другую казахстанку Юлию Путинцеву.

Clean hitting is music to our ears 🎶



🇰🇿 Elena Rybakina | #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/boLmDvuPJW