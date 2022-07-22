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"Великолепный результат". Эксперт восхитился победой Рыбакиной на "Уимблдоне"

"Великолепный результат". Эксперт восхитился победой Рыбакиной на "Уимблдоне"
©Global Look Press

Редактор спортивного портала TENNIS.com Дэвид Кейн восхитился казахстанкой Еленой Рыбакиной после ее победы на "Уимблдоне". В беседе с корреспондентом Vesti.kz он заявил, что такую спортсменку с удовольствием примут в любой теннисной державе мира.

Напомним, что в финале турнира Большого шлема Рыбакина победила вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. 

"Рыбакина раскрылась после того, как сменила гражданство. В Казахстане на нее сделали большой акцент. Вместе с ее талантом и трудолюбием это принесло великолепный результат. Она постепенно повышала свой статус, привлекая внимание экспертов. Победа на "Уимблдоне" была удивительной, но неожиданной ее назвать нельзя. Теннисистка такого уровня в любом случае рано или поздно добилась бы успеха на большом турнире.

Казахстану очень повезло, что им удалось поймать такую звезду. В данный момент она смотрелась бы неплохо в любой сборной мира", - отметил Кейн.

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Метки:
WTA Рыбакина Елена Казахстан

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