Тренер Рыбакиной высказался о повторении успеха после победы на "Уимблдоне"

Тренер чемпионки "Уимблдона"-2022 казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорват Стефано Вуков рассказал о сдержанном характере своей подопечной, сообщает GoTennis.ru.

- Да, она очень спокойная. У нее с детства такой характер, его уже не изменишь. Елена - трудолюбивый перфекционист. Порой она расстраивается, когда не все получается идеально.

- Она повеселилась хотя бы в раздевалке?

- Нет. Думаю, нужно время, чтобы все улеглось в ее голове, чтобы она осознала, чего добилась для себя, своих близких и своей страны. Конечно, это невероятно.

- Как вы считаете, ее спокойствие поможет ей после такой большой победы?

- Безусловно. С другой стороны, мы всегда были андердогами. У Эммы Радукану все было иначе: когда она выиграла US Open, вся Великобритания встала на уши. К тому же там другой PR-подход. Тем, кто из Восточной Европы, всегда приходится бороться и пробиваться. Она к этому привыкла, я тоже.

Я знаю, что это большой успех и важное событие, но, в конце концов, для нее это еще один рабочий момент. Она должна понять, что ей по силам не раз добиться такого результата. Нужно порадоваться, себя похвалить, но при этом двигаться дальше и оставаться собой.

Напомним, в субботу Рыбакина в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2.



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