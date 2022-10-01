Сыграет с Джоковичем? Елена Рыбакина приглашена на новый топ-турнир

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина согласилась выступить на новом выставочном турнире - World Tennis League, который пройдет Coca-Cola Arena в Дубае (ОАЭ), сообщает gotennis.ru. Известен формат старта.

Турнир с участием звезд мужского и женского тенниса пройдет с 19 по 24 декабря. Распределение игроков и жеребьевка пройдут 1 ноября.

"16 игроков будут разделены на четыре команды (по четыре в каждой) и сыграют по групповой системе. В последний день соревнований победителя выяснят два лидера группы. Все матчи - как в одиночном разряде, так и в миксте - пройдут в трехсетовом формате с чемпионским тай-брейком вместо третьей партии.

На данный момент в Дубае планируют выступить следующие представители ATP-Тура: Новак Джокович, Александр Зверев, Ник Киргиос, Доминик Тим, Феликс Оже, Григор Димитров и Гаэль Монфис. Среди женщин согласились участвовать Ига Швентек, Елена Рыбакина, Анетт Контавейт, Паула Бадоса, Симона Халеп, Арина Соболенко и Бьянка Андрееску", - пишет издание.

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