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"Сверкнула длинными ножками". В России восхитились Еленой Рыбакиной

"Сверкнула длинными ножками". В России восхитились Еленой Рыбакиной
©instagram.com/lenarybakina

Российские СМИ "МК-Спорт" восхитилось фотографиями первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, которые она опубликовала в своем аккаунте в Instagram. Отмечается, что теннисистка очаровала своих поклонников.

"Рыбакина сверкнула длинными ножками в джинсовой мини-юбке.

Казахстанская теннисистка, до июня 2018 года выступавшая за Россию, Елена Рыбакина поделилась новыми фотографиями. 23-летняя спортсменка прошлась по солнечному Мадриду и очаровала поклонников своим видом.

Одетая в белую футболку и короткую джинсовую юбку Рыбакина решила насладиться красотами испанского города, где прошли соревнования по теннису. Присев на выступ одного из местных зданий, Елена приняла позу, подчеркивающую ее длинные и стройные ноги. Несмотря на простую прическу и отсутствие макияжа Рыбакина выглядела очень мило и очаровала подписчиков", - пишет сайт.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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