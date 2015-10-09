Соболенко сенсационно проиграла с "баранкой": что пишут о её обидчице

Третья ракетка мира из России Мирра Андреева обыграла белоруску Арину Соболенко (№2) на Итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США), передают Vesti.kz.

Андреева победила со счётом 6:4, 6:0. Для россиянки это вторая победа в группе B, ранее она выиграла у украинки Элины Свитолиной (6:4, 6:0). Соболенко, в свою очередь, потерпела первое поражение. В первом матче она победила представительницу Чехии Каролину Мухову (7:6 (2), 7:5).

Следующую игру Андреева проведёт с Муховой (№7) 14 ноября, а Соболенко в этот день встретится против Свитолиной (№6).

Вот как популярный аккаунт в социальной сети X The Tennis Letter отреагировал на победу Андреевой над Соболенко.

"Андреева победила Соболенко - 6:4, 6:0.

Мирра вышла в полуфинал на своём дебютном Итоговом турнире WTA.

Уступая 1:4 в первом сете, она взяла 11 геймов подряд.

Невероятный уровень на этой неделе… Пока ни одного проигранного сета.

Её последние два матча:

6:4, 6:0 против шестой ракетки мира Элины Свитолиной;

6:4, 6:0 против второй ракетки мира Арины Соболенко.

✅ 3-я победа над игроками из топ-10 в 2026 году.

✅ 52-я победа в 2026 году", - пишет источник.

Напомним, что ранее с соревнования по состоянию здоровья снялась первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина. Её место заняла Марта Костюк из Украины.

Итоговый турнир WTA с участием восьми лучших теннисисток мира проходит с 8 по 15 ноября. Рыбакина является чемпионкой прошлого года.

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