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Сенсацией завершился матч полуфиналистки "Ролан Гаррос"

Сенсацией завершился матч полуфиналистки "Ролан Гаррос"
©instagram.com/biahaddadmaia/

Десятая ракетка мира Беатрис Хаддад Майя из Бразилии проиграла в стартовом матче на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме (Англия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Полуфиналистка последнего "Ролан Гаррос" проиграла 157-й ракетке мира украинке Дарье Снигур. Матч завершился со счетом 4:6, 3:6. Встреча длилась один час и 18 минут.

Во втором круге соревнований Снигур сыграет против британской теннисистки Кэти Бултер. Призовой фонд турнира составляет 260 тысяч долларов.

Отметим, что Хаддад Майя в полуфинале "Ролан Гаррос" уступила первой ракетке планеты Иге Швентек из Польши.

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