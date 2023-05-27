Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Седьмая ракетка мира высказалась о Елене Рыбакиной

Седьмая ракетка мира высказалась о Елене Рыбакиной
©WTA

Седьмая ракетка мира из Туниса Онс Жабер рассказала о мечте одержать победу на турнире "Большого шлема", передает "Чемпионат"

В прошлом году она дошла до финала "Уимблдона", где проиграла казахстанке Елене Рыбакиной

"Я не то чтобы каждый день об этом мечтала. Просто я верю в то, что свои желания надо проговаривать. Я считаю, что этого добьюсь. Но за прошлый год нужно винить Елену. Это же понятно (улыбается).

Если мне суждено взять турнир "Большого шлема", я это однажды сделаю. А если нет - рожу дочь и заставлю выиграть Уимблдон. (смеется) Всегда есть варианты. У меня еще племянница есть. Она готова", - сказала Жабер на пресс-конференции перед стартом турнира "Ролан Гаррос".

Напомним, розыгрыш основной сетки Открытого чемпионата Франции, на котором также сыграет Рыбакина, четвертая ракетка мира, стартует завтра, 28 мая. 

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus