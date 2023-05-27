Седьмая ракетка мира высказалась о Елене Рыбакиной

Седьмая ракетка мира из Туниса Онс Жабер рассказала о мечте одержать победу на турнире "Большого шлема", передает "Чемпионат".

В прошлом году она дошла до финала "Уимблдона", где проиграла казахстанке Елене Рыбакиной.

"Я не то чтобы каждый день об этом мечтала. Просто я верю в то, что свои желания надо проговаривать. Я считаю, что этого добьюсь. Но за прошлый год нужно винить Елену. Это же понятно (улыбается).

Если мне суждено взять турнир "Большого шлема", я это однажды сделаю. А если нет - рожу дочь и заставлю выиграть Уимблдон. (смеется) Всегда есть варианты. У меня еще племянница есть. Она готова", - сказала Жабер на пресс-конференции перед стартом турнира "Ролан Гаррос".

Напомним, розыгрыш основной сетки Открытого чемпионата Франции, на котором также сыграет Рыбакина, четвертая ракетка мира, стартует завтра, 28 мая.