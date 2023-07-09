Рыбакина высказалась о разгромной победе на Уимблдоне и следующей сопернице

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала уверенную победу над британкой Кэйти Бултер (6:1, 6:1) в третьем круге Уимблдона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я играла очень хорошо и очень довольна своим выступлением. Я была сосредоточена от начала до конца. Да, очень довольна этим. Я чувствую себя намного увереннее. Да и во втором матче с закрытой крышей я чувствовала себя гораздо лучше, подавая также хорошо с самого начала.

Мой следующий соперник очень сильный. Мы играли несколько раз. Не на траве. Она хитрый игрок. Тоже левша, непростая. Она боец. Это точно будет тяжело. Да, постараюсь сделать все, что в моих силах, и подготовиться как можно лучше", — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В 1/8 финала Рыбакина встретится с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей. Отметим, что на данный момент Елена уже гарантировала себе 180 рейтинговых очков и 207 тысяч евро призовых (100,4 миллиона тенге).

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