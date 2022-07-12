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Рыбакина высказалась о слезах после победы на "Уимблдоне"

Рыбакина высказалась о слезах после победы на "Уимблдоне"
©Wimbledon/Tennis Majors

Казахстанка Елена Рыбакина рассказала, почему расплакалась на пресс-конференции, посвященной ее победе на "Уимблдоне", после вопроса о родителях, сообщает "Чемпионат".

"Да, конечно. Поэтому я, наверное, и расчувствовалась на пресс-конференции. Просто трудно держать все в себе. Лучше я брошу ракетку в корт, чем буду плакать на пресс-конференции (смеется).

Конечно, родители ради меня пожертвовали своим временем и всем остальным. Хотя они и не знали, стану ли я профессиональной теннисисткой, они всегда в меня верили и поддерживали. Они видели, как мне весело, что я получаю удовольствие от тренировок после школы", - заявила теннисистка.

Напомним, что Рыбакина в минувшую субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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