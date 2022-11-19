Рыбакина высказалась о желаемом сопернике и обратилась к своим фанатам

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в интервью пресс-службе Федерации тенниса Казахстана рассказала о том, как для нее сложился этот год, назвала желаемого соперника, сравнила Алматы с Астаной и обратилась к своим поклонникам.

Напомним, что Рыбакина, занимающая 22-е место в рейтинге WTA, в текущем году стала победительницей "Уимблдона" в женском одиночном разряде.

- 2022 теннисный год подходит к завершению. Каким он сложился для Елены Рыбакиной?

- В целом год получился удачным, и моя победа на "Уимблдоне" – это то, о чем многие мечтают, в том числе и я. Что касается командных турниров, наша сборная впервые попала в финальную стадию чемпионата мира. Считаю, что это большой шаг и опыт для всех нас, надеюсь, в следующий раз получится выступить лучше.

- В этом году вы выиграли "Уимблдон". Что изменилось в вашей жизни после победы на турнире из серии "Большого шлема"?

- Появилось больше внимания и обязательств, но в целом не могу сказать, что кардинально много чего поменялось. Но есть и определенные положительные изменения.

- Елена, в прошлом году вы успешно выступили на Олимпиаде в Токио, дошли до полуфинала. Лично для вас что ценнее - победа на турнире "Большого шлема" или золото Олимпийских игр?

- Это очень сложный вопрос! Безусловно, хотелось бы выиграть Олимпиаду и турнир "Большого шлема". После Олимпийских игр я почувствовала огромную любовь и поддержку всех казахстанцев. Но и после победы на "Уимблдоне" тоже было много поддержки, приятных пожеланий в социальных сетях и мессенджерах. Хочется побеждать везде (улыбается).

- После победы на Открытом чемпионате Великобритании вы получили солидные призовые. После этого не стали ли к вам обращаться люди с просьбой дать взаймы или оказать помощь?

- Да, помощь просят, и по возможности я стараюсь помочь.

- Вы с достоинством защищаете честь Казахстана. Пусть будет интересно для ваших поклонников - скажите три любых слова на казахском языке.

- Салем, рақмет және алға!

- В женском туре вы одна из сильнейших теннисисток мира, играли со многими, выигрывали, но, если бы вам представилась возможность сыграть с кем-то из мужчин, кого бы вы выбрали?

- Мне импонирует игра Роджера Федерера. Наверное, с ним бы сыграла, но, к сожалению, он уже закончил свою профессиональную карьеру. Может быть, когда-то или где-то я смогу с ним еще сыграть.

- В мужском одиночном разряде "Уимблдон" выиграл Новак Джокович, за спиной у которого 21 победа на "Больших шлемах". Что для вас значит выиграть свой первый "Шлем" в карьере вместе с легендой мирового тенниса?

- Да, конечно, для меня это большая честь - выиграть один из старейших и престижных турниров мира вместе с Новаком. Во время торжественного вечера нам удалось немного с ним поговорить, было волнительно и в то же время я была безумно рада.

- В силу того, что вы профессиональный игрок и постоянно в разъездах, вам нечасто удается приезжать домой в Казахстан. Когда выпадает свободное время и вы дома, в каких городах вы бываете и какие места больше всего понравились?



- Чаще всего я бываю в Астане, была в Алматы. Пока что мне нравится Алматы, не в обиду астанчанам (улыбается).

- У вас есть возможность через нас обратиться к своим поклонникам.

- Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто за меня болеет не только в минуты славы, но и во время обидных поражений. Я всегда чувствую вашу поддержку. Надеюсь, вы продолжите болеть за меня и за нашу команду. Увидимся в следующем году. Алға, Қазақстан!

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