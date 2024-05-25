Рыбакина не вошла в топ-3 претендентов на победу на Ролан Гаррос

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№4) не вошла в список трех главных фаворитов женского одиночного турнира Ролан Гаррос-2024. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Как сообщил источник, аналитики Бетсити выделили своих фаворитов. Так, главным претендентом на титул является первая ракетка мира полька Ига Швентек (коэффициент 1,75 на ее победу на турнире).

В топ-3 фаворитов также есть вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко (6,5) и американка Коко Гауфф, замыкающая топ-3 (9,0).

Что касается Рыбакиной, то она лишь четвертая, как и в мировом рейтинге. На ее победу можно поставить с коэффициентом 15,0.

Напомним, что Ролан Гаррос-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 мая по 9 июня. Действующей чемпионкой турнира является Швентек.