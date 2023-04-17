Рыбакина сыграла с первой ракеткой России перед турниром в Германии

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела тренировку с лучшей теннисисткой России Дарьей Касаткиной, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теннисистки потренировались перед стартом турнира в Штутгарте (Германия). Рыбакина, занимающая седьмое место в рейтинге WTA в первом круге соревнований 18 апреля сыграет с немкой с Юле Немайер (65-е место). А Касаткина (седьмое место) стартует матчем против испанки Паулы Бадосы.

В случае выхода в следующий круг Рыбакина сыграет с победительницей пары Мартина Тревизан (Франция) - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Напомним, что сборная Казахстана по женскому теннису, благодаря досрочной победе над Польшей (3:1), преодолела квалификацию Кубка Билли Джин Кинг. Рыбакина в рамках этой матчевой встречи в Астане обыграла Веронику Фальковскую и Магду Линетт.

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