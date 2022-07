Рыбакина сыграла с экс-лидером мирового рейтинга после победы на "Уимблдоне"

Казахстанка Елена Рыбакина сыграла в тренировочном матче против экс-первой ракетки мира Гарбинье Мугурусы из Испании, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Спортсменки встретились на корте в Швейцарии, а следующий турнир казахстанка сыграет в США.

"Тренировка между Гарбинье Мугурусой и Еленой Рыбакиной (новой чемпионкой "Уимблдона") сегодня в Женеве", - пишет источник.

Ранее 23-летняя казахстанка выиграла "Уимблдон-2022", а 28-летняя испанка не только дважды побеждала на турнирах "Большого шлема", но и становилась чемпионкой Итогового турнира.

Training between Garbine Muguruza and Elena Rybakina (The new Wimbledon Champion) today at Geneva.#Mondaymotivation

Video from Country Club Geneva / IG Stories pic.twitter.com/OPaBAwrSFr