Рыбакина сделала признание на турнире в Канаде

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина заявила, что непросто выступать стабильно выступать на высоком уровне в WTA-туре на протяжении всего сезона. Казахстанская теннисистка, чемпионка "Уимблдона-2022" призналась, что это сложнее, чем выиграть турнир "Большого шлема".

"Хороший вопрос. Я не знаю, но думаю, что быть стабильной очень сложно. Так что, наверное, выберу именно это. Быть стабильной на разных покрытиях, с разными мячами, с многочисленными перелетами… Я бы сказала, что это сложнее", - цитирует теннисистку "Чемпионат".

Напомним, Рыбакина выступает на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада), где вышла в третий круг.

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