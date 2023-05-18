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Рыбакина прокомментировала победу над первой ракеткой мира и выход в исторический полуфинал

Рыбакина прокомментировала победу над первой ракеткой мира и выход в исторический полуфинал
©twitter.com/InteBNLdItalia

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась довольная своей игрой в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия). Она отметила, что просто счастлива и с нетерпением ждет еще один матч.

Напомним, Рыбакина вышла в полуфинал, обыграв первую ракетку мира Игу Швентек. По ходу третьего сета польская теннисистка отказалась от продолжения борьбы. Казахстанка впервые дошла на "тысячнике" на данном покрытии так далеко. 

"Это был очень тяжелый матч, особенно в начале. Я бы сказала, что начала не так хорошо. Ига была очень агрессивна с самого начала, она была более взрывной, она лучше двигалась. Я много боролся с первой подачей в первом сете, так что мне не очень помогало играть каждый раз со второй подачей. Во втором сете я начал чувствовать себя немного лучше.

Я видела, что что-то произошло на тай-брейке, но не знала, насколько это серьезно. Я видела, что первые два гейма она начала очень агрессивно, поэтому я поняла, что она не могла так много двигаться. Но она все еще показывала хорошие результаты, и я знала, что должна быть сосредоточена.

Я шла на этот матч без каких-либо ожиданий и просто счастлива, что во втором сете стала намного лучше чувствовать удар справа и лучше двигаться. Поэтому я думаю, что в целом я была просто хороша, независимо от результата. Рада сыграть еще один матч и с нетерпением жду его", - цитирует Рыбакину официальный сайт WTA.

Призовой фонд турнира в Риме в этом году составляет 3 572 618 евро. Победительница заработает 521 754 евро, а также получит 1000 рейтинговых очков. 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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