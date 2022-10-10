Рыбакина оказалась вне топ-100 рейтинга WTA

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В женском одиночном разряде первая ракетка Казахстана сохранила 26-ю строчку. Другая казахстанка Юлия Путинцева, входящая в топ-100, осталась на 47-м месте. Лидирует в одиночном разряде полька Ига Швентек. Онс Жабер из Туниса занимает второе место. а Анетт Контавейт из Эстонии - третье.
В парном разряде лучшей представительницей Казахстана остается Анна Данилина, занимающая 21-е место. Рыбакина в парном разряде утратила три позиции и теперь занимает 102-е место.
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