Рыбакина оказалась вне топ-100 рейтинга WTA

Казахстанка Елена Рыбакина узнала свое положение в обновленном рейтинге WTA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В женском одиночном разряде первая ракетка Казахстана сохранила 26-ю строчку. Другая казахстанка Юлия Путинцева, входящая в топ-100, осталась на 47-м месте. Лидирует в одиночном разряде полька Ига Швентек. Онс Жабер из Туниса занимает второе место. а Анетт Контавейт из Эстонии - третье.

В парном разряде лучшей представительницей Казахстана остается Анна Данилина, занимающая 21-е место. Рыбакина в парном разряде утратила три позиции и теперь занимает 102-е место.