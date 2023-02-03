Российская теннисистка оценила финал Australian Open с участием Рыбакиной

Российская теннисистка Полина Кудерметова высказалась о финальном матче женского одиночного разряда Australian Open-2023, сообщает "Чемпионат". В решающей встрече соревнований казахстанка Елена Рыбакина уступила Арине Соболенко из Беларуси.

"Как прогрессирует женский теннис? Каждый год прибавляется все больше игроков. Могу судить по своему году: приходят теннисистки 2003 года, а также 2004-го, 2005-го. Приходит много поколений новых игроков, которые играют в активный теннис. И, соответственно, конкуренции в туре больше. Когда такие игроки встречаются, получается заруба. Такая, как у Соболенко с Рыбакиной. Фрагментами смотрела матч. Обе играют в активный теннис: каждая их них могла победить", - заявила Кудерметова.

Отметим, что после выступления в Австралии Рыбакина впервые в карьере вошла в топ-10 рейтинга WTA.

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