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Новости спорта Теннис WTA
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В России назвали решающую роль Казахстана в успехе Рыбакиной

В России назвали решающую роль Казахстана в успехе Рыбакиной
©Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина добилась успехов благодаря тому, что сменила спортивное гражданство, ее отец хотел отказаться от дальнейшей поддержки спортсменки, считает российский журналист Алексей Михайлов, сообщает "Матч ТВ".

Об этом ведущий спортивного телеканала заявил в программе "Есть тема!" на "Матч ТВ". 

"Много лет с нами работал продюсером отец Рыбакиной Андрей, которого мы панибратски называли Фишман. Все, кто знал его, могут сказать, что он каждый день несколько сотен раз думал о том, чтобы все это бросить и сил тащить Лену дальше у него не было - ни физических, ни материальных.

Никому не было понятно, заиграет она или нет. Казахстан был чуть ли не единственной открытой дверью. Такой теннисистки бы не было, если бы она не уехала туда, если бы ей не помогли собрать команду, не дали подъемные деньги. Это не сумасшедшая сумма, но тем не менее. Теннис — командный вид спорта. В ложе игрока сидит три-четыре человека - тренер по физподготовке, по тактике, психолог, массажист. Сама она никогда бы не собрала эту команду и не добилась бы этого результата", - сказал Михайлов.

Напомним, Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема". Победа на "Уимблдоне" стала для нее третьим титулом и первым с 2020-го. За победу казахстанка заработала два миллиона фунтов (2,4 миллиона долларов).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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