Путинцева вышла в полуфинал турнира WTA в Венгрии

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/4-й она встречалась с представительницей Украины Лесей Цуренко и выиграла - 6:0, 2:0, отказ. Отметим, что Путинцева занимает 32-е место в рейтинге WTA, тогда как ее соперница - 97-е.

В полуфинале казахстанская теннисистка сыграет против Александры Крунич из Сербии. Матч состоится завтра, 16 июля.

Отметим, что Путинцева является действующей чемпионкой турнира.

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