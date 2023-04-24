Принципиальная соперница оторвалась от Рыбакиной в чемпионской гонке WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сохранила за собой второе место в чемпионской гонке WTA (Женской теннисной ассоциации), сообщают Vesti.kz.

На минувшей неделе казахстанка дошла до второго круга на турнире в Штутгарте (Германия). Рыбакина прибавила 55 очков и теперь в ее активе 3266 баллов.

Однако ее принципиальная соперница - Арина Соболенко из Беларуси - упрочила свое лидерство в гонке (3830). Благодаря выходу в финал в Штутгарте она увеличила отрыв от казахстанки до 564 баллов.

Между тем первая ракетка мира из Польши Ига Швентек (2280) поднялась на третье место в чемпионской гонке, потеснив на четвертую строчку американку Джессику Пегулу (2090).

Напомним, в одиночном рейтинге WTA Рыбакина занимает седьмое место, тогда как Соболенко идет второй.