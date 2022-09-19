Приблизилась к топ-20. Рыбакина узнала место в рейтинге WTA

Казахстанка Елена Рыбакина улучшила позиции в рейтинге WTA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победительница "Уимблдона"-2022 переместилась с 25-го места на 22-е.

В свою очередь другая казахстанка Юлия Путинцева утратила пять позиций и покинула топ-40 рейтинга. Сейчас она занимает 41-е место.

Отметим, что Рыбакина в ранге первой ракетки Казахстана уступила в финале прошедшего турнира в WTA-250 в Портороже (Словения) сопернице из Чехии Катерине Синяковой - 7:6, 6:7, 4:6.

Впереди у Рыбакиной выступление на турнире в Токио.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



