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Новости спорта Теннис WTA
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Первый тренер Рыбакиной высказалась о виновных в отъезде из России

Первый тренер Рыбакиной высказалась о виновных в отъезде из России
©Reuters

Федерацию тенниса России не стоит винить в отъезде Елены Рыбакиной в Казахстан, считает первый тренер казахстанской теннисистки Евгения Куликовская, выразившая это мнение в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что Рыбакина в минувшую субботу в финале "Уимблдона" победила Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2. С 2018 года она представляет Казахстан.

"Лене надо давать играть и оставить в покое. Семь лет это была наша работа, школа создавала условия, мы с ней много занималась. В 18 лет ей помог Казахстан, и винить ФТР здесь совершенно неправильно. Были и другие игроки, которые стояли выше нее в рейтинге. Надо было сказать, что мы вам не дадим финансирование, а Елене дадим?

Спасибо большое Казахстану, что они предоставили ей возможность заиграть. Спасибо Шамилю Анвяровичу Тарпищеву, что не вставлял палки в колеса, а поступил честно. Она не говорит, что знать нас не знает. Она благодарна России и Казахстану", – сказала Куликовская.

Напомним, Рыбакина впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема". Победа на "Уимблдоне" стала для нее третьим титулом и первым с 2020-го. За победу казахстанка заработала два миллиона фунтов (2,4 миллиона долларов).
 
 

 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Уимблдон

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