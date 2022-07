Первая ракетка мира отреагировала на победу Рыбакиной на "Уимблдоне"

Двукратная чемпионка "Ролан Гаррос", первая ракетка мира, полька Ига Свентек отреагировала на победу представительницы Казахстана Елены Рыбакиной на "Уимблдоне"-2022.

23-летняя Рыбакина обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса со счетом 3:6, 6:2, 6:2 и выиграла первый титул в карьере на турнире "Большого шлема".

"Огромные поздравления тебе, Елена, и твоей команде! Удивительный турнир", - написала Свентек в своем твиттере, добавив эмодзи "кубок" и "аплодисменты".

Свентек также принимала участие в "Уимблдоне". 21-летняя Ига дошла до третьего круга, где сенсационно проиграла 40-й ракетке мира, француженке Ализе Корне со счетом 4:6, 2:6. Причем Рыбакина могла сыграть со Свентек в четвертьфинале.

Huge congrats to you Elena and to your team! Amazing tournament 👏🏼🏆 #Wimbledon