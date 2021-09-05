Первая ракетка мира Эшли Барти сенсационно проиграла на US Open

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти не смогла выйти в 1/8 финала US Open, сообщают Vesti.kz.

В матче третьего круга она сенсационно уступила американке Шелби Роджерс, которая занимает 43-е место в рейтинге WTA.

Встреча продолжалась 2 часа и 11 минут и завершилась поражением Барти со счетом 2:6, 6:1, 6:7 (5:7). Она допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

Напомним, что барьер третьего круга не смогла преодолеть и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая уступила экс-первой ракетке мира Симоне Халеп.

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