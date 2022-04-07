Первая ракетка Казахстана проиграла во втором круге турнира в США

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не сумела пройти в третий круг турнира категории WTA 500 в Чарльстоне (Южная Каролина, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга Рыбакина, занимающая 18-е место в рейтинге WTA встречалась с Ангелиной Калининой из Украины. Встреча продолжалась два часа 17 минут и закончилась со счетом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу украинки.

В третьем круге Калинину ожидает игра с первой ракеткой Франции Ализе Корне.

Напомним, что другая казахстанка Юлия Путинцева во втором круге этого турнира проиграла американке Аманде Анисимовой - 1:6, 2:6.

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