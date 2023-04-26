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Определилась соперница Рыбакиной на "Мастерсе" в Мадриде

Определилась соперница Рыбакиной на "Мастерсе" в Мадриде
©Vesti.kz/Турар Казангапов

Определилась соперница Елены Рыбакиной на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга россиянка Анна Калинская, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, встречалась с представительницей Чехии Брендой Фрухвиртовой (58).

Калинская одержала победу по итогам трех сетов - 2:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась два часа и две минуты. Таким образом, во втором круге Рыбакина сыграет с россиянкой.

Рыбакина располагается на седьмом месте.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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