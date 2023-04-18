Определилась потенциальная соперница Рыбакиной на турнире в Штутгарте

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя вышла во второй круг турнира WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix Stuttgart 2023 в Штутгарте (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче первого круга соревнований лучшая теннисистка Бразилии (14-е место в рейтинге WTA) обыграла Мартину Тревизан из Италии.

Матч был завершен досрочно по причине травмы Тревизан. В первом сете Хаддад-Майя выиграла 7:5, а на момент отказа итальянки счет во втором сете был 1:1. Встреча длилась один час и 34 минуты.

Во втором круге теннисистка из Бразилии сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) - Юле Немайер (Германия). Эта встреча запланирована на 19 апреля.

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