Обвинили в симуляции? Реакция теннисных фанатов на поражение Рыбакиной в Штутгарте

Поражение первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной во втором круге турнира WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix в немецком Штутгарте вызвало много обсуждений в социальных сетях. 23-летняя теннисистка не доиграла встречу с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, решив сняться при счете 1:6, 1:3, передает корреспондент Vesti.kz.

Многих теннисных фанатов смутила версия о полученной травме бедра. По мнению некоторых из них, 14-я ракетка мира из Бразилии устроила настоящий декласс казахстанке, вследствие чего Елена не захотела продолжать эту встречу.

"Да ладно, Елена, еще несколько матчей, и ты была бы на высоте и грациозна в поражении. Ты просто не справилась с Биа и притворилась, что получила травму. Давайте признаем тот факт, что Елена как жираф на льду, когда дело доходит до грунтовых кортов. Просто она не может играть, как и Ига не может играть на траве. Точка".

"Беатрис вновь уничтожила Рыбакину на корте. Борьба за очко во втором сете была огненной, и Беатрис прекрасно справилась, после этого Рыбакина была очень расстроена, попросила время, вернулась, Биа провела еще один прекрасный и хорошо продуманный розыгрыш, и с Рыбакиной было покончено 6:1, 3:1...".

Однако и тех, кто вступился за Рыбакину и пожелал ей скорейшего возвращения на корт, было не меньше. Они тоже приняли участие в активном обсуждении в соцсетях.

"В одном из интервью во время Кубка Билли Джин Кинг Рыбакина говорила, что у нее была травма, но она показала там отличный теннис, так что не знаю, была ли эта травма после Кубка или во время него. Ок, мы не можем сказать, что она была на 100 процентов готова сегодня, Биа доставляет ей проблемы из-за некоторых характеристик, но не до такой степени".

"Печально, но не сказал бы, что неожиданно. Проход без матча на востоке, усталость в Майами, перелет в Казахстан, обратно в Европу. Двойной джетлаг (рассинхронизация биологических часов организма. - Прим. автора). Здоровья Елене".

"Как вы такое говорите? Вы серьезно? У девушки травма. Хорошо бы вместо этого помолиться о скорейшем выздоровлении. Рыбакина - лучший игрок, который одновременно обладает человечностью и силой характера. Рыбакина, мы тебя любим! Скорейшего выздоровления ❤️🎾".

Обвинять Елену в симуляции - это действительно глупо. Если взглянуть на календарь этого сезона, то увидим, что у седьмой ракетки мира практически нет времени на отдых и восстановление. С начала года Рыбакина провела уже 31 матч, добыв 24 победы при семи поражениях. Ровно год назад, после поражения в Штутгарте, на счету Елены было 14 побед при девяти поражениях, и это всего 23 встречи.

За 110 дней Рыбакина сыграла 31 матч на четырех разных континентах, в пяти странах и восьми городах мира. В среднем она проводит игры каждые три дня (а еще учитывайте тренировки, перелеты и прочую активность), и это действительно нелегко. Поэтому физические и ментальные сбои здесь вполне вероятны, а реагировать на них обвинениями в симуляции крайне некорректно.

Отметим, что Рыбакина второй год подряд проигрывает во втором круге турнира в Штутгарте. Кроме того, она во второй раз за два с половиной месяца уступила бразильянке Хаддад-Майе.

Уже на следующей неделе, 25 апреля, начнется турнир категории WTA 1000 в Мадриде (Испания) - Mutua Madrid Open. Рыбакина изначально планировала сыграть там. Но если ей не хватит времени на восстановление, то она может отказаться от участия в турнире.

Фото: скриншоты из соцсетей (Twitter.com/wta, Instagram.com/porschetennis), Porsche Tennis Grand Prix©️

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"