Обидчица Рыбакиной по финалу Australian Open назвала свою мечту

Победительница женского одиночного разряда Australian Open - 2023 Арина Соболенко из Беларуси назвала свою мечту, сообщает "Чемпионат". В финале турнира "Большого Шлема" вторая ракетка мира, одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину - 4:6, 6:3, 6:4.

"О чем ты сейчас мечтаешь?" - спросил один из пользователей.

"Мечтаю показать свой лучший теннис в ближайшие пять лет, а потом завести детей. Надеюсь, двойняшек", - ответила Соболенко.

Благодаря этой победе Соболенко вновь стала второй ракеткой мира. За победу она получила около двух миллионов долларов, а также 2000 рейтинговых очков.

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