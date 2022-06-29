Неожиданным исходом завершился матч Серены Уильямс на "Уимблдоне"

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс уступила француженке Хармони Тан и не смогла выйти во второй круг Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Серена проиграла со счетом 5:7, 6:1, 6:7(7:10). Встреча первого круга в женском одиночном разряде длилась 3 часа и 14 минут. В ее ходе американка сделала пять эйсов и допустила три двойные ошибки, у француженки следующие показатели: 3/3.

Для Уильямс этот матч стал первым в одиночном разряде с лета 2021 года, подходила она к нему, занимая 1204-е место в мировом рейтинге. Ранее Серена семь раз становилась победительницей "Уимблдона".

Следующий матч Тан, идущая на 115-й строчке рейтинга WTA, проведет против 45-й ракетки мира испанки Сары Соррибес-Тормо 30 июня.