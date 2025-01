Названо главное оружие Рыбакиной: разгромила первую ракетку мира на Australian Open

Популярный аккаунт The Tennis Letter отреагировал на победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной на старте Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне, передают Vesti.kz.

В первом круге Australian Open-2025 седьмая ракетка мира Рыбакина разгромила хозяйку корта Эмерсон Джонс (293-е место в рейтинге WTA) со счетом 6:1, 6:1. Отметим, что 16-летняя австралийка является первой ракеткой мира среди юниоров.

Rybakina d. Jones 6-1 6-1 at Australian Open



Exactly the start you’d want to see from Elena



She hit 4 aces in a row at 1 point



Disguise, power, & precision



With a weapon like that, she’ll always be a favorite to win more Slams



✅4-1 in 2025



The title hunt is so on



🇰🇿🩵🇰🇿 pic.twitter.com/eYCwgH0Xr8