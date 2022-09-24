Лучшая теннисистка Казахстана узнала соперницу по первому матчу на турнире в Таллине

Прошла жеребьевка турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), который пройдет с 26 сентября по 2 октября. Возглавила посев соревнований третья ракетка мира, местная теннисистка Анетт Контавейт, сообщает "Чемпионат".

В матче первого круга она сразится с представительницей Китая Сиюй Ван. Второй номер посева у олимпийской чемпионки 2020 года швейцарки Белинды Бенчич. На старте соревнований она сыграет с эстонкой Еленой Малыгиной.

А вот первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина встретится с Лаурой Зигемунд из Германии.

Другие интересные противостояния первого круга турнира в Таллине:

Барбора Крейчикова (Чехия, 7) - Айла Томлянович (Австралия)

Елена Остапенко (Латвия, 5) - Кайя Канепи (Эстония)

Марта Костюк (Украина) - Бернарда Пера (США).

Также в турнире примут участие американки Мэдисон Кис и Шелби Роджерс, чешка Каролина Мухова и другие.