Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Лучшая теннисистка Казахстана узнала соперницу по первому матчу на турнире в Таллине

Лучшая теннисистка Казахстана узнала соперницу по первому матчу на турнире в Таллине
©РИА Новости/Алексей Филиппов

Прошла жеребьевка турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), который пройдет с 26 сентября по 2 октября. Возглавила посев соревнований третья ракетка мира, местная теннисистка Анетт Контавейт, сообщает "Чемпионат".

В матче первого круга она сразится с представительницей Китая Сиюй Ван. Второй номер посева у олимпийской чемпионки 2020 года швейцарки Белинды Бенчич. На старте соревнований она сыграет с эстонкой Еленой Малыгиной.

А вот первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина встретится с Лаурой Зигемунд из Германии.

Другие интересные противостояния первого круга турнира в Таллине:

Барбора Крейчикова (Чехия, 7) - Айла Томлянович (Австралия)
Елена Остапенко (Латвия, 5) - Кайя Канепи (Эстония)
Марта Костюк (Украина) - Бернарда Пера (США).

Также в турнире примут участие американки Мэдисон Кис и Шелби Роджерс, чешка Каролина Мухова и другие.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Эстония

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus