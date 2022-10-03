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Новости спорта Теннис WTA
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Казахстанские теннисистки просели в мировом рейтинге

Казахстанские теннисистки просели в мировом рейтинге
©ktf.kz

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтинга на 3 октября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Что касается казахстанок, то они в нем просели. Так, в одиночном разряде первая ракетка страны Елена Рыбакина опустилась с 25-го места на 26-е, Юлия Путинцева и вовсе потеряла пять позиций, став 47-м в списке, а Зарина Дияс рухнула на 356-ю строчку (минус 32 позиции).

В топ-3 одно изменение - эстонка Анетт Контавейт вытеснила из третьей ступеньки испанку Паулу Бадосу.

Среди игроков парного разряда казахстанка Анна Данилина сохранила за собой 21-е место.

В топ-3 без изменений, лидерство осталось за чешкой Катериной Синяковой, второе и третье места - за Барборой Крейчиковой из Чехии и Элизе Мертенс из Бельгии соответственно.

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Метки:
WTA Рыбакина Елена Казахстан Путинцева Юлия Данилина Анна Дияс Зарина

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