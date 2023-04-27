Казахстанская теннисистка проиграла пятой ракетке мира

Юлия Путинцева не смогла преодолеть барьер второго круга на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 27 апреля, казахстанская теннисистка провела свой второй матч. Он состоялся в рамках 1/32 финала.
Соперницей Путинцевой, занимающей 51-е место в рейтинге WTA, была пятая ракетка мира француженка Каролин Гарсия.
Теннисистки провели на корте полтора часа. Гарсия одержала победу со счетом 6:3, 6:4.
Завтра на турнире матч второго круга проведет первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Ей будет противостоять россиянка Анна Калинская.
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