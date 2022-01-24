Казахстанка выиграла первый матч в карьере на Australian Open

17-летняя казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова вышла во второй круг парного разряда Australian Open. На юниорских соревнованиях в Мельбурне она выступает вместе с представительницей России, передают Vesti.kz.

На старте турнира Сагандыкова и теннисистка из России Екатерина Хайрутдинова обыграли дуэт другой россиянки Мирры Андреевой и польки Мальвины Ровински - 6:3, 6:4.

Игра продолжалась один час и три минуты. На счету победительниц 16 активно выигранных мячей и всего пять невынужденных ошибок.

Во втором круге Сагандыкова и Хайрутдинова сыграют с парой из Греции - Михаэлой Лаки и Димитрой Павлоу. Эти юниорки в стартовом раунде оставили за бортом соревнований четвертых сеяных.

Отметим, что в одиночном турнире Аружан уже завершила свое выступление, уступив в матче первого круга.

Также в юниорском одиночном турнире продолжает свой путь казахстанец Максим Батютенко. Во втором круге спортсмена из Темиртау ждет жесткий соперник.