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Реклама Новости спорта Теннис WTA Сегодня 16:35 Комментарии Искусственный интеллект оценил шансы Рыбакиной выиграть Ролан Гаррос ©rolandgarros.com Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина вошла в число фавориток Ролан Гаррос согласно модели вероятности, разработанной искусственным интеллектом Stats Perform, передают Vesti.kz. В преддверии первого дня основной сетки Роллан Гаррос статистическая компания Opta оценила вероятность победу Рыбакиной в 9%. Главной фавориткой турнира является польская теннисистка Ига Швентек - 20% вероятности победы. На третьей строчке расположилась белоруска Арина Соболенко (7%), четвертая позиция у Кори Гауфф (5%), а пятерку лидеров замыкает Даниэль Коллинз (5%). Напомним, что Рыбакина свой первый матч на Ролан Гаррос-2024 проведет против бельгийки Грет Миннен (№86). Соперницы выйдут на корт 27 мая. Открытый чемпионат Франции стартовал сегодня, 26 мая и завершится 8 июня. Поделиться в соц. сетях:













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