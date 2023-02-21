Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Теннис WTA
Комментарии

Икона тенниса встала на защиту Елены Рыбакиной после критики от Джона Макинроя

Икона тенниса встала на защиту Елены Рыбакиной после критики от Джона Макинроя
©Ktf.kz

Кристин Мари Эверт, легенда американского тенниса, высказалась по поводу выпадов Джона Макинроя относительно Елены Рыбакиной, передает 24.tennis.

В своих замечаниях Макинрой, бывший семикратный чемпион турниров "Большого шлема", отметил, что теннису необходимо больше игроков, которые могут привнести больше эмоций в игру, подобно Нику Киргиосу. Он выразил свое несогласие с "безэмоциональной реакцией" Рыбакиной на победу на "Уимблдоне" и заявил, что это не то, что он хотел бы видеть на корте.

"Я бы хотел видеть немного больше взрывного темперамента, видеть эмоции, есть горстка людей, которые видят это, но я только что видел, как кто-то выиграл "Уимблдон" на женской стороне (Рыбакина. - Прим. ред.), которая не показала никаких эмоций, так что я не знаю, хочет ли кто-то из нас видеть это", - сказал Макинрой.

Эверт, которая 18 раз выигрывала турниры "Большого шлема", не поддержала Макинроя, заявив, что Рыбакина или любой другой теннисист не должен изменять свою личность ради развлечения. Она отметила, что попытки заставить игрока быть кем-то, кем он не является, являются проблемой.

"Личность - это прекрасно, но изменять свой характер или темперамент ради развлечения? Всегда была проблема с этим", - сказала Эверт.

Напомним, Рыбакина стала чемпионкой "Уимблдона-2022", это ее первая победа на турнире "Большого шлема". А на Открытом чемпионате Австралии в этом году она дошла до финала.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 13:15
WTA
Икона тенниса встала на защиту Елены Рыбакиной после критики от Джона Макинроя Икона тенниса встала на защиту Елены Рыбакиной после критики от Джона Макинроя
Сегодня , 11:07
WTA
Битвы сильнейших теннисисток Казахстана. Рыбакина и Путинцева сыграют на турнире в Дубае Битвы сильнейших теннисисток Казахстана. Рыбакина и Путинцева сыграют на турнире в Дубае
Сегодня , 00:56
WTA
Рыбакина обыграла победительницу US Open на старте турнира в ОАЭ Рыбакина обыграла победительницу US Open на старте турнира в ОАЭ
Вчера , 22:07
WTA
Юлия Путинцева после волевой победы вышла во второй круг турнира в ОАЭ Юлия Путинцева после волевой победы вышла во второй круг турнира в ОАЭ
Вчера , 16:59
WTA
Прорыв года. Первая ракетка Казахстана номинирована на престижную премию Прорыв года. Первая ракетка Казахстана номинирована на престижную премию
Вчера , 11:23
WTA
Прямая трансляция первого матча Рыбакиной на престижном турнире в ОАЭ Прямая трансляция первого матча Рыбакиной на престижном турнире в ОАЭ
19 февраля, 22:30
WTA
Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Дубае Елена Рыбакина стартовала с победы на турнире в Дубае
18 февраля, 16:44
WTA
Елена Рыбакина узнала соперницу по турниру в Дубае Елена Рыбакина узнала соперницу по турниру в Дубае
16 февраля, 15:59
WTA
Елена Рыбакина помогла спасенным из отлова животным в Астане Елена Рыбакина помогла спасенным из отлова животным в Астане
16 февраля, 14:53
WTA
"Я не Рыбакина". Лучшая теннисистка мира выступила с заявлением "Я не Рыбакина". Лучшая теннисистка мира выступила с заявлением
15 февраля, 09:18
WTA
Первая ракетка Казахстана в паре потерпела обидное поражение Первая ракетка Казахстана в паре потерпела обидное поражение
14 февраля, 21:40
WTA
Обидчица Рыбакиной по финалу Australian Open назвала свою мечту Обидчица Рыбакиной по финалу Australian Open назвала свою мечту
13 февраля, 09:12
WTA
Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA после неожиданного вылета с турнира в ОАЭ Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA после неожиданного вылета с турнира в ОАЭ
11 февраля, 08:34
WTA
Автор сенсационной победы над Рыбакиной назвала секрет своего успеха Автор сенсационной победы над Рыбакиной назвала секрет своего успеха
10 февраля, 22:55
WTA
Матч Рыбакиной завершился сенсацией в Абу-Даби Матч Рыбакиной завершился сенсацией в Абу-Даби
10 февраля, 11:10
WTA
Елена Рыбакина поборется за выход в полуфинал в Абу-Даби. Кто соперница и когда матч? Елена Рыбакина поборется за выход в полуфинал в Абу-Даби. Кто соперница и когда матч?
10 февраля, 09:36
WTA
WTA отметила победу Рыбакиной над экс-первой ракеткой мира WTA отметила победу Рыбакиной над экс-первой ракеткой мира
10 февраля, 09:01
WTA
Елена Рыбакина приняла решение по турниру в Дохе Елена Рыбакина приняла решение по турниру в Дохе
10 февраля, 02:27
WTA
Путинцева вылетела с турнира в ОАЭ. У Рыбакиной будет другая соперница Путинцева вылетела с турнира в ОАЭ. У Рыбакиной будет другая соперница
9 февраля, 23:06
WTA
Рыбакина выбила экс-первую ракетку мира после успеха на Australian Open Рыбакина выбила экс-первую ракетку мира после успеха на Australian Open
9 февраля, 11:05
WTA
Первый матч Рыбакиной после Australian Open: превью и прямая трансляция Первый матч Рыбакиной после Australian Open: превью и прямая трансляция
8 февраля, 18:28
WTA
Елена Рыбакина рассказала о пользе от финала Australian Open Елена Рыбакина рассказала о пользе от финала Australian Open
8 февраля, 07:22
WTA
Путинцева сенсационно обыграла чемпионку US Open-2019 Путинцева сенсационно обыграла чемпионку US Open-2019
6 февраля, 10:46
WTA
Новая охота на титулы. Где и с кем сыграет Рыбакина в рамках престижного турнира WTA 500 Новая охота на титулы. Где и с кем сыграет Рыбакина в рамках престижного турнира WTA 500
6 февраля, 10:21
WTA
"Закончила ли я с теннисом?". Зарина Дияс сделала заявление о своей карьере "Закончила ли я с теннисом?". Зарина Дияс сделала заявление о своей карьере
5 февраля, 14:29
WTA
Рыбакина сделала заявление после исторического Australian Open Рыбакина сделала заявление после исторического Australian Open
4 февраля, 23:59
WTA
Елена Рыбакина узнала соперницу на старте турнира в Абу-Даби Елена Рыбакина узнала соперницу на старте турнира в Абу-Даби
3 февраля, 15:27
WTA
Российская теннисистка оценила финал Australian Open с участием Рыбакиной Российская теннисистка оценила финал Australian Open с участием Рыбакиной
2 февраля, 13:45
WTA
Рыбакину назвали угрозой для первой ракетки мира после исторического финала на Australian Open Рыбакину назвали угрозой для первой ракетки мира после исторического финала на Australian Open
1 февраля, 16:04
WTA
Елена Рыбакина пропустила вперед только одну теннисистку в чемпионской гонке WTA Елена Рыбакина пропустила вперед только одну теннисистку в чемпионской гонке WTA

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus