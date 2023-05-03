Елене Рыбакиной предрекли историческое достижение в 2023 году

Обозреватель портала Tennis.life Стефан Майлс оценил корреспонденту Vesti.kz шансы первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной войти в топ-3 рейтинга WTA по итогам сезона. Также специалист отметил главную особенность спортсменки в последние годы.

Елена Рыбакина демонстрирует впечатляющий прогресс. В течение последних двух лет она ворвалась в элиту мирового тенниса и вписала свое имя в число фаворитов турниров. В данный момент она находится в десятке лучших, и на этом ее амбиции не заканчиваются. Я уверен, что при удачном стечении обстоятельств и отсутствии серьезных травм ей удастся войти в топ-3 рейтинга до конца года. В данный момент она главная звезда Казахстана и угроза на любом соревновании WTA", - отметил Майлс.

В данный момент Рыбакина занимает шестое место в мировом рейтинге.

Отметим, что она поднялась в списке благодаря победе на "Уимблдоне" в 2022 году и выходу в финал на Australian Open - 2023. Также ее успехи стали решающими в противостоянии с Польшей в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

Добавим, что из-за травм казахстанская теннисистка вынуждена была сняться с двух турниров подряд.

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