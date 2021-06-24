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Елена Рыбакина вошла в число сеяных на "Уимблдоне"

Елена Рыбакина вошла в число сеяных на "Уимблдоне"
Елена Рыбакина. Фото: tennismajors.com
Новости спорта Теннис WTA
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Организаторы Уимблдонского теннисного турнира представили список игроков, попавших в посев перед жеребьевкой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Из представителей Казахстана в число сеяных вошла только Елена Рыбакина – она получила 19-й номер в женском одиночном разряде.

Первыми сеяными на "Уимблдоне"-2021 стали: в мужском одиночном разряде – серб Новак Джокович, а у женщин - австралийка Эшли Барти.

Жеребьевка основной сетки третьего в сезоне турнира "Большого шлема" пройдет сегодня, 24 июня.

Помимо Рыбакиной на "Уимблдоне" от Казахстана выступят Юлия Путинцева и Зарина Дияс, а в мужской сетке  Александр Бублик и Михаил Кукушкин. В квалификации уже сыграл и проиграл Дмитрий Попко.

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Метки:
Рыбакина Елена Уимблдон WTA

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