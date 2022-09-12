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Елена Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA

Елена Рыбакина узнала свое место в рейтинге WTA
©WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на прежнем месте в рейтинге WTA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победительница "Уимблдона" - 2022 занимает 25-е место. Юлия Путинцева улучшила свое положение. Вторая ракетка Казахстана переместилась с 38-го на 36-е место.

Отметим взлет юниорки Аружан Сагандыковой, установившей достижение на US Open. 17-летняя теннисистка поднялась на 36-е место и занимает 1470-ю позицию.

Первое место занимает польская теннисистка Ига Швентек, выигравшая US Open. Соперница Рыбакиной по финалу "Уимблдона" Онс Жабер поднялась с пятой на вторую строчку, а Анетт Контавейт из Эстонии потеряла одну позицию и теперь занимает третье место.

В парном разряде первая ракетка Казахстана Анна Данилина утратила одну позицию и занимает 20-е место. Рыбакина поднялась на четыре строчки и приблизилась к топ-100. Сейчас она занимает 102-е место.

Лидером парного разряда стала Катерина Синякова из Чехии, поднявшаяся с третьей позиции. Еще одна чешская теннисистка Барбора Крейчикова занимает второе место, а бельгийка Элис Мертенс замыкает тройку.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия Данилина Анна

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