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Новости спорта Теннис WTA
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Елена Рыбакина узнала соперницу на старте турнира в Абу-Даби

Елена Рыбакина узнала соперницу на старте турнира в Абу-Даби
©twitter.com/OptaAce

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартует со второго круга на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она начнет противостояние с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) - Гарбинье Мугуруса (Испания), которые начнут выступление в первом круге. 

Турнир в Абу-Даби пройдет с 6 по 12 февраля. Рыбакина, занимающая десятое место в рейтинге WTA, посеяна под третьим номером.

Напомним, что в женском одиночном разряде Australian Oprn-2023 казахстанка дошла до финала, где уступила Арине Соболенко из Беларуси.

Добавим, что вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (44-е место в рейтинге WTA) стартует на этом турнире в квалификации в матче против россиянки Анастасии Захаровой.

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан

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