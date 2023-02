Елена Рыбакина узнала соперницу по турниру в Дубае

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина узнала соперницу по первому кругу турнира в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте соревнований казахстанка, сеяная под девятым номером, сыграет с бывшей первой ракеткой мира Бьянкой Андрееску из Канады. В случае успеха первая ракетка Казахстана во втором круге встретится с победительницей пары София Кенин (США) - Мария Бузкова (Чехия).

Другая казахстанка Юлия Путинцева стартует матчем против Петры Мартич из Хорватии. В случае выхода во второй круг она сразится с победительницей пары Мартина Тревизан (Италия) - Петра Квитова (Чехия).

Турнир стартует 19 февраля и завершится 25-го. Призовой фонд составляет почти 2,8 миллиона долларов.

Main draw in Dubai (WTA 1000), where Iga Swiatek and Aryna Sabalenka are the top seeds.



Notable 1Rs:



Rybakina-Andreescu

Badosa-Samsonova

Pliskova-Vondrousova

Pavlyuchenkova-Azarenka

Fruhvirtova-Collins#DDFtennis pic.twitter.com/tXKxOrkfqT