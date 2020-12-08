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Елена Рыбакина уступила юной победительнице "Ролан Гаррос" и осталась без премии WTA

Первая ракетка Казахстана претендовала на звание "Прогресс года".

Елена Рыбакина уступила юной победительнице "Ролан Гаррос" и осталась без премии WTA
Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz
Новости спорта Теннис WTA
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Первая ракетка Казахстана 21-летняя Елена Рыбакина не смогла победить в номинации "Прогресс года". Как сообщается на сайте WTA, которая и раздавала звания, лауреатом стала 19-летняя польская теннисистка Ига Свентек, которая стала самой юной в истории победительницей "Ролан Гаррос".

Помимо Рыбакиной и Свентек на звание самой прогрессирующей теннисистки по итогам года претендовали американка Дженнифер Брэйди, француженка Фиона Ферро и Онс Жабер из Туниса.

Также американка Софья Кенин стала лучшей теннисисткой 2020 года, а Виктория Азаренко из Беларуси получила премию "Возвращение года".

Напомним, что WTA признала матч с участием Рыбакиной лучшим в 2020 году.

 

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Метки:
Ролан Гаррос Рыбакина Елена WTA

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